CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yerel seçimde Bursa, Balıkesir ve hatta Konya\'yı bile alacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin yönetimindeki belediyeleri alacaklarını öne sürerek iddialı çıkışta bulundu. Öztrak, "Kongrelerimizle ayağa kalkıyoruz. Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" dedi.

ÖZTRAK'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

İzmir'de CHP Çeşme İlçe Kongresi gerçekleşti. Kongreye katılan CHP Sözcüsü Faik Öztrak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce yerel seçimlerde "Tarih yazacağız" diyen Faik Öztrak, AK Parti'nin yönetimindeki belediyeleri alacaklarını iddia etti.

"KONYA'YI BİLE ALACAĞIZ"

Öztrak, "Seçimleri kazanamadık. 'Biz kaybetmedik' dediğimiz zaman kızıyorlar. Yere düşüp kalkamıyorsanız kaybetmişsinizdir. Kongrelerimizle ayağa kalkıyoruz. Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİMİ ALACAĞIZ"

CHP içindeki "değişim" tartışmalarına da değinen Öztrak, "Duygusal kopuşun en büyüğü karşı cephede yaşanıyor. Güvendikleri tek şey bizi darmadağın etmek. Biz hep birlikteyiz, bu seçimi alacağız. Bu yıl bizim yüzüncü yılımız. Bu yüzüncü yıl CHP'liler olarak büyük bir coşkuyla kutlayacağız." dedi.

"YENİLGİ YAŞATABİLİRSEK HER ŞEY DEĞİŞECEK"

CHP Sözcüsü Öztrak, "Bu seçim bir aşamaydı 2024'teki seçimler ile sonuçlanacak. Karşı tarafa yenilgi yaşatabilirsek her şey değişecek. Bu seçimde genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 25.5 milyon seçmenin oyunu aldı. 30-35 milyon oy olarak AKP'nin gidişinin önünü açacağız" şeklinde konuştu.