CHP Sözcüsü Sarı 2027 içinde erken seçim istedi, 2028'e sarkan seçimi erken saymadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 2028 yılı içine sarkmış bir seçimi erken seçim olarak görmediklerini belirterek, "Seçime 1 hafta, 1 ay kala yapılan seçim erken değildir ve bunu desteklemiyoruz." dedi.

Sarı, Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında partisinin görüşleri sorulan Sarı, anlaşmanın, Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarına uygun olduğunu ancak bazı risklerin bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim bakımından, Pakistan'ın hem Afganistan'la hem de Hindistan'la yaşayacağı gerilim bakımından bu bir risktir. Saldırı anında nasıl hareket edileceği net değil. Yurt dışına kuvvet gönderme yetkisi TBMM'ye verilmiş bir yetkidir, bir saldırı durumunda bu nasıl olacak? 10 yıl boyunca anlaşmadan çıkışın olamayacağını öngören bir koşul var. Bu ulusal egemenliğe aykırıdır. Bütün bunlara rağmen CHP olarak, anlaşmayı, Türkiye'nin bölgede daha etkili olabilmesi, stratejik derinliğini inşa edebilmesi ve boşlukları doldurabilmesi açısından önemli görüyoruz."

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi istenen Sarı, "ABD başkanlık seçimlerinde 2028'de nasıl bir sonuç ortaya çıkarsa çıksın, Demokratlar'ın ağırlık kazanacağı bir 6 yılın önümüzde olduğunu gösterdi. Trump burada 'topal ördek' pozisyonuna düştü. Kendi siyasetini istediği kadar yansıtamayacak." dedi.

"İyi niyetli arkadaşlarımıza kapımız açık"

Sarı, emekli aylığı tutarıyla ilgili partisinin politikasının sorulması üzerine, "En düşük emekli maaşının 40 bin liraya çıkarılması birinci talebimiz. Asgari ücretin de ortalama emekli maaşının en az yüzde 30 üzerinde olması gerekir. 50 bin üzerinde bir asgari ücret anlamına geliyor." yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Sarı, bir gazetecinin, "Özgür Özel, 'Butlanla bir arada olmayız, dost bir ekip gelirse onlarla çalışabiliriz' diyor, ne söylersiniz?" sorusuna karşılık, şunları kaydetti:

"Cemil Tugay'ın AKP'ye gitmesini protesto gösterileri sırasında CHP bayrağı taşıyan Ayşe Teyze ile Yeni Parti bayrağı taşıyan Ayşe Teyze, aynı duyguya sahip, ikisini de önemsiyoruz. Tabandaki bu duygu birliğinin ortadan kalkmaması bizim isteğimizdir. Biz arkadaşlarımıza karşı kucak açarken, 'Gelin partide siyaset yapabilirsiniz' derken, bu duygudaşlığı sürdürmek istiyoruz. İyi niyetli, safiyane duygularla partiden ayrılmış arkadaşlarımıza kapımız açık."

Başka bir soru üzerine Müslim Sarı, bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları şöyle değerlendirdi:

"Rezalet bir durum. Tartışılan iddialar, konular konuşmalar... Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum."

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, Yeni Parti Adıyaman İl Başkanlığı üyeleriyle görüşmesi sorulan Sarı, Tutdere'yi Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili olarak aday göstermek istediklerini ancak Yeni Partinin bunu kabul etmediğini aktardı.

Sarı, Tutdere'nin, TBB seçimlerinde çok net bir tavır gösterdiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Abdurrahman Bey'i Yeni Partili arkadaşlarımız arıyorlar ve diyorlar ki, 'Seni destekleriz ama CHP'den istifa edeceksin, bağımsız kalacaksın' demişler. Abdurrahman Bey de 'Bunu doğru bir teklif olarak görmüyorum, önerinizi kabul etmiyorum, TBB Başkanı olmak yerine, CHP'de kalmayı tercih ederim' dedi. Kendisinin siyasal aidiyeti konusunda şu an için bir şüphemiz yoktur."

"2027 içinde bir erken seçim yapalım"

Seçimlerin erkene alınması iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sorulan Sarı, şöyle konuştu:

"Biz, 2028 yılı içine sarkmış bir seçimi erken seçim olarak görmüyoruz. Seçime 1 hafta, 1 ay kala yapılan seçim erken değildir ve bunu desteklemiyoruz. Orada Sayın Genel Başkan'ın kastettiği, 'Seçime 1 ay kala, bir erken seçim kararı önümüze geldiğinde muhalefet partisi buradan kaçabilir mi' demek istiyor. O biraz yanlış anlaşıldı. 2027 içinde bir erken seçim yapalım. Bunun koşulları oluşmuştur, ilkbaharda, sonbaharda erken seçim yapalım." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Sarı, bir gazetecinin, "Sayın Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı mı?" sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

"Yeni Partide siyaset yapanların kahir ekseriyeti Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediler. Ben, o süreçte Parti Meclisi'nde 'Adayım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir' dedim. CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Arkadaşlarımızın hepsi İmamoğlu'nun adaylığını bu kadar isterken, başka bir seçenek arıyor olmaları da siyaseten ne kadar etiktir, o da başka bir tartışma."

Sarı, "PM'de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de cumhurbaşkanı adayı olmalısınız der misiniz?" sorusunu, "Bu ilkeyi devam ettirmek için, 'Her genel başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır' diyeceğiz ama adayın da cumhurbaşkanı adayı olmayı istemesi gerekir. Sayın Genel Başkan, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Bir başka aday arayışı içerisinde olacağız." şeklinde yanıtladı.

Bir gazetecinin, "CHP internet sitesinden Özgür Özel dönemi verileri ve paylaşımlarının silinmesine" yönelik sorusuna karşılık Müslim Sarı, şunları kaydetti:

"Mahkeme 'yok hükmünde' dedi, 'Bu kişi hiç genel başkan olmamıştır' dedi. Mahkeme kararı kesinleştirince fotoğrafları da indireceğiz. Yerel seçimler bundan etkilenir mi etkilenmez mi başka bir tartışma. Mahkemenin yok saydığı yerde biz Sayın Özgür Özel'i yok sayıyoruz."