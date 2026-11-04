CHP Sözcüsü Sarı, ABD ara seçimleri sonrası Trump'a 'topal ördek' dedi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, ABD ara seçimleri sonrası Trump'a 'topal ördek' dedi

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CHP Sözcüsü Sarı, ABD ara seçimleri sonrası Trump\'a \'topal ördek\' dedi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin basın toplantısında ABD ara seçimlerinin ardından Trump'ın 'topal ördek' durumuna düştüğünü söyledi. Sarı, enflasyon ve asgari ücret üzerinden iktidarı eleştirirken TDT'yi desteklediklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin, "Soydaşlarımızla kardeş ülkelerimizle tarihi ve kültürel bağların, iktisadi ve enerji bağlarıyla daha da birbirine bağlanmasının derinleşmesinin önemli olduğunu söylüyoruz, bunu destekliyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Sarı, enflasyon rakamları, asgari ücret ve emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenlendiğini anımsatan Sarı, TDT'yi her zaman desteklediklerini belirterek, "Türk dünyası jeopolitiği, Orta Koridor, ve Avrasya'nın her iki yakasını birleştiren Hazar geçişli ulaşım güzergahları açısından son derece önemlidir. Soydaşlarımızla kardeş ülkelerimizle tarihi ve kültürel bağların, iktisadi ve enerji bağlarıyla daha da birbirine bağlanmasının derinleşmesinin önemli olduğunu söylüyoruz, bunu destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Demokratların Cumhuriyetçilere karşı üstünlük elde ettiği ABD'de yapılan ara seçimlere ilişkin Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Öyle anlaşılıyor ki Trump 'topal ördek' durumuna düşmüştür. Amerika'daki kongre ve senato seçimlerinin Temsilciler Meclisi seçimlerinin 3 yılda bir 3'te bir, 2 yılda bir 3'te birinin yenileneceğini düşünecek olursak oluşan ağırlık en az 6 yıl boyunca Demokratların bu parlamentonun her iki kanadında ciddi bir ağırlık oluşturacağını bize gösteriyor. 2028'de yapılması söz konusu olan başkanlık seçimleri bakımından da bir ipucu veriyor. Trump'ın son 2 yılda Amerika'yı bugüne kadar olduğu rahatlıkta yönetemeyeceğini de bize söylüyor."

Kaynak: AA
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