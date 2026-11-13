CHP Sözcüsü Sarı, Kocaeli'de konuştu: - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, Kocaeli'de konuştu:

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- "Cumhuriyet Halk Partisi, ilerleyen süreçte daha yoğun biçimde sahada olacak, çok daha yoğun biçimde alanda çalışacaktır. Vatandaşın sorunlarını daha fazla dinleyecek ve onlarla daha fazla iletişim içinde olacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, " Cumhuriyet Halk Partisi, ilerleyen süreçte daha yoğun biçimde sahada olacak. Vatandaşın sorunlarını daha fazla dinleyecek ve onlarla daha fazla iletişim içinde olacaktır." dedi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Sarı, sözlerine Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için Allah'tan rahmet, yakınları için başsağlığı dileyerek başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in halen CHP üyesi olduğunu belirten Sarı, avukatlar aracılığıyla görüştüklerini ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Sarı, CHP'nin ilerleyen süreçte daha yoğun biçimde sahada olacağını, çok daha yoğun biçimde alanda çalışacağını belirterek, "Vatandaşın sorunlarını daha fazla dinleyecek ve onlarla daha fazla iletişim içinde olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisindeki ayrışma süreci artık bu açıdan tamamlanmıştır." dedi.

Bir gazetecinin CHP'nin Yeni Partinin kongresine davet edilmemesiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Sarı, şunları kaydetti:

"Kendi kongreleri, kendi iç işleri, kimi davet edip etmeyecekleri de kendi takdirlerindedir ancak Cumhuriyet Halk Partisinin davet edilmemiş olması, kendileri açısından tutarlıdır. Davet etmiş olsalardı tutarsızlığa düşmüş olurlardı. Binalarını, araçlarını tahrip ettikleri, araçlarını hurdalıklara götürüp bıraktıkları, binalarındaki kumandaların pilini bile, ampulleri bile söküp götürdükleri, duvarlarını yıktıkları, bütün demirbaşları alıp götürdükleri... Öyle örnekler var ki örneğin, bir il başkanımız demiş ki: 'Ya bu soba tamam sizin de bunun boruları bizim. Bunun borularını biz almayalım, hadi bunu da size bırakalım.' demiş. Şimdi böyle muhabbetlerin olduğu bir yerde bir partiye yani 'baba ocağı' dedikleri bir partiye, Atatürk'ün partisine, Atatürk'ün partisinin örgütlerine, yıllarca birlikte çalıştıkları, yıllarca AKP'ye karşı omuz omuza mücadele ettikleri dostlarına, yoldaşlarına, yol arkadaşlarına, onun partisine, onun binasına bunları yapanların herhalde kendi kurultaylarına da çağırmamaları gerekirdi diye düşünüyorum."

Sarı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda ve oluşturulacak ittifaklarla ilgili henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirerek, "Geçen seçimin tecrübeleri de var. Bu tecrübelerden de gerekli dersleri alıyoruz. İttifak, baştan kurulan bir koalisyon değildir, olmamalıdır. Geçmişte bu konuyla ilgili birtakım eksiklerimiz oldu. Her parti kendi oylarını artırmak, kendi dünya görüşünü topluma hakim kılmak için çalışacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi de seçimlere kadar bu çalışmalarını yapacaktır. Vatandaşa gidecektir, oylarını artırmaya çalışacaktır ancak seçim zamanı yaklaştığında durup durum değerlendirmesi yapacaktır. En nihayetinde iktidar olmak için bize 50+1 lazım olduğuna göre belli ilkeler çerçevesinde işbirliği yapacağımız partilerle masaya oturup değerlendirmeler yapacağız ama o zamana daha var." diye konuştu.

Kaynak: AA
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