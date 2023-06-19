CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti - Son Dakika
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CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti

19.06.2023 16:28

CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, 67 yaşında hayatını kaybetti. Nuhut'un vefatını CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir sosyal medya hesabından duyurdu. Nuhut, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, iki dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Ayrıca, 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Çorum Belediye Başkanı adayı, 2018 genel seçimlerinde de CHP'den Ankara Milletvekili adayı gösterilmişti.

CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut (67) yaşamını yitirdi. Kenan Nuhut'un vefatını, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"

Demir, paylaşımında, "Genel Başkan Başdanışmanı'mız ve Spor Kurulu Başkanı'mız, değerli büyüğümüz Kenan Nuhut'u kaybettik. Üzüntümüz büyük. Mekanı cennet olsun" dedi. Nuhut'un cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

ÇUBUK'TA KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYDI

Nuhut, 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alan linç girişimi sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimlerden biriydi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti - Son Dakika


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