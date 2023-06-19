CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti

CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut (67) yaşamını yitirdi. Kenan Nuhut'un vefatını, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Demir, paylaşımında, "Genel Başkan Başdanışmanı'mız ve Spor Kurulu Başkanı'mız, değerli büyüğümüz Kenan Nuhut'u kaybettik. Üzüntümüz büyük. Mekanı cennet olsun" dedi. Nuhut'un cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Nuhut, 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alan linç girişimi sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimlerden biriydi.
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