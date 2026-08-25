CHP temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi, mutlak butlan davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, temyizden feragat edildiği belirtilerek gerekli işlemin yapılması istendi.
CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, mutlak butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede, "Temyiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder; bilgi ve takdirlerinize sunarız" denildi.
Kaynak: DHA
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