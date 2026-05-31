CHP Toplantısı ve İftiralara Yanıt
CHP Toplantısı ve İftiralara Yanıt

31.05.2026 12:39
Murat Emir, CHP'nin TBMM toplantısını doğruladı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamalarına yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in bir grup partili milletvekili ve parti üyesi ile toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Emir, TBMM'deki toplantıda, güncel konuları konuşacaklarını, geçen haftanın değerlendirmesi ile önümüzdeki haftanın planlamasını yapacaklarını söyledi.

Emir, bir gazetecinin CHP'nin bu haftaki TBMM Grup Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna "Bizim tüzüğümüze göre de Meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu, grup genel kurul toplantısının gündemini, zamanını belirler ve yapar. Bu karar, bu gelenek ve yasal zemin 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var, öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok burada." şeklinde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki FETÖ ajanlarına ilişkin açıklamalarına ilişkin bir soruya da Emir, şöyle cevap verdi:

"Partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılmış, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek mümkün değil. Burada, sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partinin delegasyonunun, partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var."

