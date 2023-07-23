CHP Toplantısına Damga Vuran Tepki! Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu İhanetle Suçladı - Son Dakika
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CHP Toplantısına Damga Vuran Tepki! Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu İhanetle Suçladı

23.07.2023 08:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'nda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu belirterek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. CHP'li isimlerle gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İmamoğlu'na Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tepki gösterdi. Kerimoğlu, "Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de önseçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" ifadelerini kullandı.

KRİZİN ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de "değişim" rüzgarlarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerdeki "gizli toplantı" ile tavan yaptı. CHP'li üst düzey isimlerle online gerçekleştirdiği toplantının görüntüleri sızan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, krizin ardından ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

"GENEL BAŞKANIN ARKASINDAN ÇALIŞIYORSUNUZ"

Toplantıda Kılıçdaroğlu ve tüm belediye başkanları söz alıp yerel seçim sürecine ilişkin konuştu. Bir ara tansiyon yükselirken Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İmamoğlu'na tepki gösterdiği iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu'na çok sert yüklenen Kerimoğlu'nun "Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de önseçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Badi Ekrem İmam bayıldı zaten, maalesef boş işlerle uğraşmaktan dibe vurdu,her taşın altından çıkıyorsun. Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
  • Kzk : Senin bakirköye ne faldan oldu ki, ibb için aday oluyorsun. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Toplantısına Damga Vuran Tepki! Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu İhanetle Suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Toplantısına Damga Vuran Tepki! Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu İhanetle Suçladı - Son Dakika
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