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CHP, Türkiye Sağlık Forumu düzenleyecek - Son Dakika

CHP, Türkiye Sağlık Forumu düzenleyecek

02.02.2022 10:32
CHP, Türkiye Sağlık Forumu düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık hizmetlerinin üretimini, sunumunu, finansmanını ve ulaşılabilirliğini katılımcı bir anlayışla değerlendirmek üzere Türkiye Sağlık Forumu düzenleyeceklerini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık hizmetlerinin üretimini, sunumunu, finansmanını ve ulaşılabilirliğini katılımcı bir anlayışla değerlendirmek üzere Türkiye Sağlık Forumu düzenleyeceklerini bildirdi.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, CHP'nin sağlık politikalarını belirlemek için Ankara'da 5 Mart 2022'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye Sağlık Forumu düzenleneceğini kaydetti.

"Sağlık hizmetlerinin üretimini, sunumunu, finansmanını ve ulaşılabilirliğini katılımcı bir anlayışla değerlendirerek, mevcut sistemi sosyal adalet ve temel hak boyutlarıyla yeniden şekillendirmek adına bu forumu düzenliyoruz" ifadelerini kullanan İlgezdi, forum ile yeni bir sağlık politikasını demokratik ve kapsayıcı yöntemle belirleyeceklerini aktardı.

İlgezdi, Türkiye Sağlık Forumu'nun sağlık alanının tüm bileşenleriyle düzenleneceğini, burada demokratik ve kapsayıcı yeni bir sağlık politikasını inşa etmek için rehber niteliği taşıyacak temel politika metnini oluşturacaklarını kaydetti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP, Türkiye Sağlık Forumu düzenleyecek - Son Dakika


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