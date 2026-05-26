CHP Üyelerinin Göreve İadesi Kabul Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin göreve iadesi kabul edildi.

Ankara 3. Genel İcra Dairesi, 38. Olağan Kurultay öncesi CHP Parti meclis üyelerinin ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iadesini kabul etti.

Avukat Onur Yusuf Üregen tarafından dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen CHP PM ve YDK üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılması talep edilmişti. - ANKARA