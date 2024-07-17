Politika

CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında "video çekme" tartışması

ANKARA - Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri "video çekme" tartışması nedeniyle birbirinin üzerine yürüdü.

Sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, AK Partili Komisyon üyesi milletvekillerin bulunduğu yere gelerek video kaydı almaya çalışan bir vekil danışmanına, iktidar partisi vekillerinden tepki geldi. AK Partili bazı milletvekillerin vekil danışmanına, "Bizim olduğumuz yerde çekemezsin git başka yerde çek" demesi üzerine CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, görüşmelere 5 dakika ara verdi.