CHP'ye Elazığ'da soğuk duş: "Niye ortaya düşmüşsünüz" - Son Dakika
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CHP'ye Elazığ'da soğuk duş: "Niye ortaya düşmüşsünüz"

21.07.2022 14:08
CHP'ye Elazığ'da soğuk duş: "Niye ortaya düşmüşsünüz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP 10 milletvekiliyle çarşıda bir araya gelen Elazığlı bir teyze, heyete tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP 10 milletvekiliyle çarşıda bir araya gelen Elazığlı bir teyze, heyete tepki gösterdi. Ekonomisi konusu açılınca teyze, "Ben zamanında hastanede yattığımda bir ilaç bulamıyordum. Şimdi benim eşim hastanede yatıyor; aynı 5 yıldızlı otel gibi. Yemeği, bakımı her şeyi var. Niye ortaya düşmüşsünüz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet Kapalı Çarşı ziyareti esnasında emekli bir teyze ile karşılaştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca ismi öğrenilemeyen bir teyze heyete, "İnsan kendi ayağına sıkar mı" diyerek tepki gösterdi. Fiyat artışlarından yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu tutulduğunu belirten teyze, "Ben zamanında hastanede yattığımda bir ilaç bulamıyordum. Şimdi benim eşim hastanede yatıyor aynı 5 yıldızlı otel gibi. Yemeği, bakımı her şeyi var. Niye ortaya düşmüşsünüz hiç pahalı değil. Herkes alıp yiyor. Biz emekliyiz Allah'a şükür paramı bile arttırıyorum. Bu zamları zenginler yapıyor. Hep fabrikatörler, market açanlar onlar yapıyor. Tayyip Erdoğan mı yapıyor. Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor. Sen olsan ayağına sıkar mısın. Bir zaman biz sigorta hastanelerinde birbirimizin saçını yoluyorduk ilaç kuyruğunda. Parmak çok, siz Türkiye'ye bakın dışarıya bakmayın" diye konuştu.

Heyet ardından vedalaşarak teyzenin yanından ayrıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'ye Elazığ'da soğuk duş: 'Niye ortaya düşmüşsünüz' - Son Dakika

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