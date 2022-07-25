CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar - Son Dakika
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar

25.07.2022 14:50
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu tarafından, "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) 'kesin ihraç' talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin genel merkezinde verdiği sözlü savunmanın...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu tarafından, "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) 'kesin ihraç' talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin genel merkezinde verdiği sözlü savunmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na 'kesin ihraç' talebiyle sevk etmişti. Geçtiğimiz günlerde yazılı savunmasını yapan Özcan, bugün eşi Meral Özcan ile birlikte CHP Genel Merkezi'ne gelerek sözlü savunmasını yaptı. Savunma sonrası açıklamalarda bulunan Özcan, CHP'nin öz evladı olduğunu söyleyerek, "Yüksek Disiplin Kurulu'na sözlü olarak savunmamı yaptım. Bir hafta önce de ayrıntılı bir yazılı savunma göndermiştim. Burada hem o yazılı savunmayı biraz açtım, hem de bazı şeyler söyledim. YDK'mızın adil bir karar vereceğini düşünüyorum. Ben bu partiye 22 yaşında davet üzerine değil, kendi irademle partime ve ülkeme ne katabilirim diyenlerdenim" ifadelerini kullandı.

"Bugün hiç ceza verilmemesi yönünde karar verilmesini talep ettim"

Ceza ya da ihraç kararı halinde hakkını hukuki yollardan arayacağını ifade eden Özcan, "Ben bu partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Bugün hiç ceza verilmemesi yönünde karar verilmesini talep ettim. Bir ceza verilirse veya ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim. Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm. Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okuna ve 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan birisiyim. Bu tavrımda en ufak bir değişiklik olmayacak. Hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum. Öyle ümit etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hayatım boyunca cinsiyetçi söylem kullanmadım"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Özcan, kendisine yöneltilen, "Kadınlarla ilgili tutumunuz sebebiyle süreç buraya geldi, neler söyleyeceksiniz" sorusuna, "Ben 5 başkan yardımcısının 3'ü kadın olan bir belediye başkanıyım. 24 müdürün 13'ünün kadın olduğunun bir belediyenin başkanıyım. Aldığım 300 personelin 200'ünden fazlasını kadınlardan tercih etmiş bir belediye başkanıyım. O gerekçe soyut bir gerekçe, sinir ve tepkiyle söylenmiş bir gerekçe. Asıl gerekçenin o olmadığını bilecek kadar da siyasi tecrübeye sahibim. Hayatım boyunca cinsiyetçi söylem kullanmadım. Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapan bir insan oldum" cevabını verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar - Son Dakika
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