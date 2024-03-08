CIA Direktörü Bill Burns Orta Doğu'ya gitti

CIA Direktörü Bill Burns'ün, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere Orta Doğu'ya gittiği bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar kapsamında Orta Doğu'ya gittiği bildirildi. ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, çarşamba günü Mısır'da temaslarda bulunan Burn, perşembe günü ise Katar'ı ziyaret etti. Burns'ün Orta Doğu ziyaretinin İsrail'i kapsamadığı belirtilirken, Mısır ve İsrail istihbarat şefleri ile Katar başbakanının katılımıyla yapılacak "dörtlü" bir toplantının da gündemde olmadığı öğrenildi.
Katar başbakanı ile görüşmüştü
ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarına öncülük eden Burns, bu hafta başında Washington'da Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir araya gelmişti. Burns'ün daha önce de Katar, Mısır ve İsrailli yetkililerle toplantılar gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştı. - DOHA
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