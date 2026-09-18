Çiftçi uyardı, bazı vakıflarda cari gider ve maaş ödemeleri yüzde 80\'e ulaştı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Biz devlet olarak vatandaşımızın eksikliklerini, ihtiyacını zamanında tespit edip doğru zamanda ve yerinde ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) İçişleri Bakanı Çiftçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın katılımlarıyla 'İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi' konulu toplantı gerçekleştirildi. GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve 81 il valisi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürlerinin Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katılım sağladığı toplantıda, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması masaya yatırıldı. Toplantının açılışında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde vakıf performans karneleri üzerine yürüttükleri çalışmaların sonucunda ildeki 7-8 vakfın Türkiye genelinde ilk 10 sıraya yerleştiğini anımsatarak valilerden vakıf karnelerini hassasiyetle takip etmelerini istedi.

'BÜTÜN VALİLERİMİZDEN VAKIFLAR ÜZERİNDE DAHA TİTİZ DURMALARINI, HASSASİYETLE DURMALARINI, KARNELERİNİ BİREBİR TAKİP ETMELERİNİ İSTİRHAM EDİYORUM'

Bakan Çiftçi, vakıf konusunun kendisinin takip ettiği en önemli 10 başlıktan biri olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde üzerinde duracağız. Aile Bakanlığımızla verileri paylaşacağız ve vakıflardan da dereceye girenlerle, ilk onda yer alanlarla mutlaka bir ödüllendirme mekanizmasını da devreye sokacağız. Bu konuda ben bütün valilerimizden vakıflar üzerinde daha titiz durmalarını, hassasiyetle durmalarını, karnelerini birebir takip etmelerini istirham ediyorum. Bunun sahada da çok faydasını gördük" diye konuştu.'

'VATANDAŞI AYAĞIMIZA BEKLEMEK YERİNE, İHTİYACI YERİNDE TESPİT EDELİM'

Sahada yapılan hane ziyaretlerinin önemine işaret eden Bakan Çiftçi, "Biz devlet olarak vatandaşımızın eksikliklerini, ihtiyacını zamanında tespit edip doğru zamanda ve yerinde ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz" değerlendirmesinde bulundu.

Hane ziyaretlerinin kesintisiz süreceğinin altını çizen Çiftçi, "Hane ziyaretlerinin neticesinde elde ettiğimiz verileri sisteme işleyeceğiz. Durumu zayıf olan, çok zayıf olan vatandaşlarımıza 3 ay içerisinde yardım edeceğiz" dedi.

Devletin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşma sorumluluğunun altını çizen Bakan Çiftçi, sosyal yardımlarda 'yerinde hizmet' anlayışının temel alınmasını istedi. Çiftçi, vakıf yöneticilerine seslenerek, "Biz artık bundan sonra vatandaşı ayağımıza beklemek yerine onları birebir tespit edelim. Hangi tür konularda ihtiyaçları varsa onları giderelim" diye konuştu.

'YAŞLILARIMIZI SIRF DERTLEŞMEK İÇİN ZİYARET EDELİM'

Vefa Programı'na yönelik de konuşan Çiftçi, hiçbir yaşlının, kimsesiz ve ihtiyaç sahibinin gözden kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Yalnız yaşayan vatandaşların düzenli olarak ziyaret edilmesi talimatını hatırlatan Çiftçi, "Herhangi bir yardım bazlı olmaksızın sırf gitsinler, onların konuşma ihtiyacını, dertleşme ihtiyacını ortadan kaldıralım diye yarım saat, bir saat onlarla sohbet edilecek, konuşulacak diye böyle bir uygulama da başlatmıştık. Onların da gönüllerini hoş edelim" ifadelerini kullandı.

'VAKIFLARIN AMACI DAHA FAZLA PERSONELE MAAŞ ÖDEMEK DEĞİL'

Bakan Çiftçi, konuşmasında vakıfların bütçe kullanımlarına yönelik uyarılarda bulundu. Geçmişte kapatılan Köy Hizmetleri teşkilatının bütçesinin yüzde 70'inin cari giderlere gittiğini anımsatan Çiftçi, günümüzde bazı vakıflarda cari giderler ve maaş ödemelerinin yüzde 80'e ulaştığını, sosyal yardım oranının ise yüzde 20'ye düştüğünü tespit ettiklerini dile getirdi. Vakıfların vatandaşın ihtiyacını görmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı;

"Vakıflar aslında vatandaşımıza direkt sosyal yardım yapmak üzere oluşturulmuştur. Bunun için varlar, daha fazla sayıda personele maaş ödemek için değil. Ben istiyorum ki vakıflarımız bu duruma düşmesin. Onlar vatandaşın ihtiyacını görsünler. Yani insanı başkalarının insafına terk etmeyelim. Yardıma ihtiyaç duyanları, yaşlılarımızı, kimsesizleri, engellileri. Bu manada yapabileceğiniz çalışmaların kıymetli olduğunu düşünüyorum."