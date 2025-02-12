Çiftçiler İktidarın Kaderine Terk Edildi

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iktidarın çiftçiyi kaderine terk ettiğini kaydetti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Maden ocağında siyanürle altın araması yapılması dolayısıyla çevrenin zarar gördüğünü dile getiren Sarıbal, analizlerde siyanür oranının fazla olduğunun ortaya konulduğunu savundu. Sarıbal, maden ocağının denetiminin doğru yapılmadığını öne sürdü.

İliç'teki maden ocağının kapatıldığını anımsatan Sarıbal, "Madenlerin çıkaranlara fayda sağladığını, onun dışında bir faydasının olmadığını, çevre katliamına neden olduğunu paylaşmak istiyorum." dedi.

Tarımda dışa bağımlılığın devam ettiğini belirten Sarıbal, geçen yıl mısır ve soya ithalatı rekoru kırıldığını aktardı.

CHP'li Sarıbal, tarımda üretim maliyetlerinin arttığını, iktidarın tarımı desteklemek yerine çiftçiyi kaderine terk ettiğini ileri sürdü.

Tarımda geçen yılın da ithalata dayalı bir yıl olduğunu savunan Sarıbal, fındığın ihracatta öne çıktığını anlattı. Orhan Sarıbal, "Türkiye ithalata bağımlı, tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülkedir." diye konuştu.