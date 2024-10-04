Çiftyürek: Ekonomik Sorunlar Aileleri Etkiliyor - Son Dakika
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Politika

Çiftyürek: Ekonomik Sorunlar Aileleri Etkiliyor

DEM Parti Van Milletvekili Çiftyürek, ekonomi sorunların ailelere yansıdığını vurguladı.

04.10.2024 17:21
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DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Devlet ekonomisinde sorun yaşanırsa kaçınılmaz olarak aileye yansıyor." dedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bir an önce bulunmasını beklediklerini söyledi.

Ailenin, devletin temeli oluğunu söyleyen Çiftyürek, "Devlet ekonomisinde sorun yaşanırsa kaçınılmaz olarak aileye yansıyor." diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunların temelinde plansızlığın yattığını öne süren Çiftyürek, "Kendi sosyolojisinden kopuk politikalar ve stratejiler, dünyanın en büyük tarım ve sanayi potansiyelini barındıran Türkiye'yi vahim duruma getirdi." ifadelerini kullandı.

Çiftyürek, Türkiye'nin dünyada en yüksek faiz oranına sahip ülkelerden biri olduğunu, enflasyon oranında da dünyada dördüncü sırayı aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çiftyürek: Ekonomik Sorunlar Aileleri Etkiliyor - Son Dakika

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