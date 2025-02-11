Çiftyürek'ten Zeydan'a Hapis Cezasına Tepki

Politika

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezasını kınadı.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerinin ibret verici olduğunu kaydetti.

Yapılan katliamın ardından "gaspçı" bir mantıkla Gazze'de kalanların yurtlarından edilmek istendiğini belirten Çiftyürek, bu tutumu kınadıklarını dile getirdi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine tepki gösteren Çiftyürek, "İktidar eskiden hukuki kaygılar gözetmeden kayyum atıyordu. Şimdi hukuki kaygılar gözetilerek, önce sözde hukuk işletiliyor sonra görevden almalar başlatılıyor. Bu kararı kınıyoruz. Dileriz Van'da yeni bir kayyum denemesi yaşanmaz. Halkın iradesine saygı duyulur." dedi.

Van'da yaşanan ekonomik sorunlara da değinen Çiftyürek, şehrin 3 ülkeye sınırının olmasına rağmen bu potansiyelini hayata geçiremediğini söyledi.