Çin ABD\'ye Misilleme: Vergiler Yüzde 125\'e Çıktı

Çin ABD'nin yeni gümrük vergilerine misilleme olarak ABD mallarına uygulanan vergileri yüzde 125'e çıkardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkeler arasındaki vergi savaşının kazananı olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı başlattığı gümrük savaşında yeni bir misilleme hamlesi geldi. Çin hükümeti de ABD mallarına yönelik vergileri yüzde 84'ten yüzde 125'e çıkardığını duyurdu. Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen ürünlere uygulanacak ek vergilerin yarından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD'nin Çin'e aşırı yüksek tarifeler uygulayarak uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ABD'nin kararının temel yasalara ve sağduyuya aykırı olduğu, bunun tek taraflı zorbalık olduğu ifade edildi.

"Çin artık görmezden gelecek"

ABD'nin daha da yüksek vergiler uygulamaya karar vermesinin artık ekonomik olarak mantıklı olmayacağı ve sonuç olarak dünya ekonomi tarihinde bir "şaka olarak" geçeceği kaydedilen açıklamada, "Çin pazarının ABD ithalatını mevcut tarife seviyesinde kabul etmesinin zaten imkansız olduğu göz önüne alındığında, ABD Çin ürünlerine daha fazla tarife uygularsa Çin bunu görmezden gelecektir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Ancak ABD, Çin'in çıkarlarını önemli ölçüde baltalamaya devam ederse, Çin sert karşı önlemler alacak ve sonuna kadar mücadele edecektir" denildi.

"Baskıdan korkmuyoruz"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gümrük savaşının kazananı olmayacağını belirten Xi, dünyaya karşı çıkmanın ülkeyi yalnızlaştıracağını vurguladı. Son 70 yıldır ve daha uzun bir süredir Çin'in yalnızca kendine güvenerek ve zorlu mücadelelerle ilerleme sağladığını, asla başkalarının merhametine güvenmediğini, herhangi bir baskıdan korkmadığını söyledi. Xi, dış dünyanın ne kadar değişirse değişsin, Çin'in kendine güveneceğini ve kendi işlerini iyi bir şekilde yürütmeye odaklanacağını ifade etti.

Hem Çin'in hem de Avrupa Birliği'nin (AB) dünyadaki büyük ekonomiler olduğunu, ekonomik küreselleşmenin ve serbest ticaretin kararlı destekçileri olduğunu belirten Xi, Çin ve AB'nin uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirterek, AB'yi ekonomik küreselleşmeyi ve uluslararası ticaret ortamını korumak için birlikte çalışmaya ve tek taraflı zorbalığa karşı birlikte karşı durmaya çağırdı.

AB'nin açık ve serbest ticaret yapma konusunda kararlı olduğunu ifade eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de AB'nin çok taraflılığı desteklediğini ve tek taraflı vergi artışlarına karşı çıktığını vurgulayarak ticaret savaşlarının kazananın olmadığını söyledi.

Trump'ın Çin'e başlattığı vergi savaşı

ABD Başkanı Trump, Çin'e ABD'ye uygulayacağı yüzde 34'lük tarifeyi 8 Nisan'a kadar geri çekmesi için süre vermiş, sürenin dolmasının ardından 9 Nisan'dan itibaren Çin'e yüzde 50 oranında yeni ek vergi uygulama kararı almıştı. Çin'den misillemeye misilleme gelmiş, ABD mallarına yönelik vergiler 10 Nisan itibariyle yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkarılmıştı. Trump, tekrar misilleme hamlesi yaparak vergi oranını yüzde 125'e yükseltmişti.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıkladığı yüzde 125'lik gümrük vergisinin içerisinde daha önce getirilen yüzde 20 gümrük vergisinin dahil olmadığı belirtilmişti. Bu nedenle Çin'e uygulanan vergi oranının mevcut gümrük vergisi ile birlikte toplam yüzde 145'e ulaştığı kaydedilmişti. - PEKİN