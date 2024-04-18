Çin BM Daimi Temsilcisi: İsrail Refah\'a saldırı planından vazgeçmelidir

Politika

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "İsrail Refah'a saldırı planından vazgeçmelidir" dedi.

BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konulu oturumunda açıklamalarda bulundu. Zhang, "İsrail Refah'a saldırı planından vazgeçmelidir" ifadelerini kullanarak, "Nüfuz sahibi ülkeler ateşkes için somut çaba göstermelidir" dedi.

İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin kararına uyması çağrısında bulunan Zhang, Gazze'ye daha fazla yardım girmesi için geçişleri açması gerektiğini vurguladı. Zhang, "Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenlik ve kalkınmaya ulaşabilmeleri için Orta Doğu sorununu çözmenin yolu iki devletli çözümden geçiyor" dedi. - NEW YORK