Çin BM Daimi Temsilcisi: İsrail Refah\'a saldırı planından vazgeçmelidir

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "İsrail Refah'a saldırı planından vazgeçmelidir" dedi.
BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konulu oturumunda açıklamalarda bulundu. Zhang, "İsrail Refah'a saldırı planından vazgeçmelidir" ifadelerini kullanarak, "Nüfuz sahibi ülkeler ateşkes için somut çaba göstermelidir" dedi.
İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin kararına uyması çağrısında bulunan Zhang, Gazze'ye daha fazla yardım girmesi için geçişleri açması gerektiğini vurguladı. Zhang, "Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenlik ve kalkınmaya ulaşabilmeleri için Orta Doğu sorununu çözmenin yolu iki devletli çözümden geçiyor" dedi. - NEW YORK
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Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın başkan yardımcıları Belediye Meclis üyeleri Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci olarak atanmıştır.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
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