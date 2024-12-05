Çin'den ABD'li Şirketlere Yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çin'den ABD'li Şirketlere Yaptırım

Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle 13 ABD'li savunma şirketine yaptırım kararı aldı.

05.12.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a silah satışı yaptığı gerekçesiyle ABD'li 13 savunma şirketine ve 6 yöneticiye yaptırım kararı aldı.

ABD'nin Tayvan'a yönelik silah satışları nedeniyle Çin harekete geçti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu durumun tek Çin ilkesini ve 3 Çin-ABD ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal ettiği ifade edilerek, ABD'nin bu eylemleriyle Çin'in iç işlerine karıştığı, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltaladığı belirtildi. Açılamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, Çin'in ABD'li 13 savunma şirketlerine ve 6 üst düzey yöneticiye karşı önlem almaya karar verdiği kaydedildi.

Yaptırım kararı çerçevesinde söz konusu şirketler ve kişilerin Çin sınırları içindeki taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada, Çin'deki tüm kuruluş ve şahısların bu şirketlerle işlem, iş birliği ve diğer faaliyetlerde bulunmasının yasaklandığı vurgulandı. Kararın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edilen açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişilerin ayrıca vizeleri veya Çin'e (Hong Kong ve Makao dahil) girişleri yasaklanacak.

ABD Ekim ayında Tayvan için yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir silah satışını onaylamış, geçtiğimiz ay ise 385 milyon dolarlık yeni silah satışına onay vermişti.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor. - PEKİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Savunma, Tayvan, Dünya, pekin, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin'den ABD'li Şirketlere Yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'li Şirketlere Yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.