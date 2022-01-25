Üye Girişi
Çin'den Japonya-ABD zirvesine tepki - Son Dakika

Çin'den Japonya-ABD zirvesine tepki

25.01.2022 10:24
Çin'den Japonya-ABD zirvesine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden zirvesinde Tayvan, Sincan ve Hong Kong meselelerinin ele alınmasına tepki göstererek, "Çin'in iç işlerine dış güçlerin müdahalesi kabul edilemez" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden zirvesinde Tayvan, Sincan ve Hong Kong meselelerinin ele alınmasına tepki göstererek, "Çin'in iç işlerine dış güçlerin müdahalesi kabul edilemez" dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen zirveye Çin hükümetinden tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, çevrimiçi zirvede ele alınan konulara atıfta bulunarak, "Tokyo ve Washington, Pekin'e haksız suçlamalarda bulunarak ülkenin iç işlerine müdahale ediyor. Tayvan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong ile ilgili meselelerin tamamı Çin'in iç işlerine aittir ve herhangi bir ülkenin veya dış gücün müdahalesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, "Hiçbir kişi veya ulusun, Çin'in egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü koruma kararını hafife almaması gerekir" sözlerine yer verdi.

Çin'in politikaları masaya yatırılmıştı

Japonya Başkanı Kishida ve ABD Başkanı Biden arasında çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirilmiş, zirvede Pekin'in Doğu ve Güney Çin Denizlerinde statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinin yanı sıra, Hong Kong'daki durum, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması gibi konular ele alınmıştı. Zirvede, Japonya Başkanı Kishida ve ABD Başkanı Biden, Japonya ve ABD ittifakını güçlendirme konusunda mutabık kalmıştı. - TOKYO

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin'den Japonya-ABD zirvesine tepki - Son Dakika


Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi         
10:16
Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli konusunda uyarılarda bulundu: Erken seçime hazırlıklı olmalıyız Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli konusunda uyarılarda bulundu: Erken seçime hazırlıklı olmalıyız         
10:09
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Antalya kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı, vatandaşlar çocuklar gibi eğlendi Antalya kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı, vatandaşlar çocuklar gibi eğlendi         
08:16
Yoğun kar yağışı yolları kapattı! Kalp krizi geçiren hasta, kepçeyle ambulansa yetiştirildi Yoğun kar yağışı yolları kapattı! Kalp krizi geçiren hasta, kepçeyle ambulansa yetiştirildi         
00:55
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39

Son Dakika Haberleri
10:27 Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
10:11 Gaz depolarının boş olduğu iddia edilmişti! BOTAŞ'tan cevap: Doluluk oranları kış koşullarına göre değişiyor
10:09 Ölümle biten şakalaşmada 9 yıl hapis talebi
10:08 Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli konusunda uyarılarda bulundu: Erken seçime hazırlıklı olmalıyız
09:56 Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!
09:47 Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!
09:47 Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim
09:43 Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi
09:41 İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!
09:27 Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da gündüz yağış beklenmiyor, akşam saatlerinde kar yeniden yüzünü gösterecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 10:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den Japonya-ABD zirvesine tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement