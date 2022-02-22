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Çin'den Ukrayna krizinde "itidal" çağrısı - Son Dakika

Çin'den Ukrayna krizinde "itidal" çağrısı

22.02.2022 12:35
Çin'den Ukrayna krizinde "itidal" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya-Ukrayna krizine yönelik yaptığı açıklamada, "Çin, ihtilafların Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ilkeler doğrultusunda ve barışçı yollardan çözülmesinden yana.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya- Ukrayna krizine yönelik yaptığı açıklamada, "Çin, ihtilafların Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ilkeler doğrultusunda ve barışçı yollardan çözülmesinden yana. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya, gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz" dedi. Açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararının kınanmaması ise dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, başkent Pekin'de gerçekleştirilen basın toplantısında Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Sözcü Wang, "Ukrayna meselesinde karmaşık bir tarihsel durum ve pratik faktörler mevcut. Çin'in Ukrayna konusundaki tutumu net ve tutarlıdır. Tutumumuz değişmemiştir. Çin, ihtilafların Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ilkeler doğrultusunda ve barışçı yollardan çözülmesinden yana. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya, gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz" dedi.

Wang, Çin'in ilgili taraflarla temas ve iletişimi sürdüreceğine işaret ederek, "Her ülkenin güvenlik konusundaki çıkarlarına saygı gösterilmeli, bu çıkarlar korunmalıdır" ifadelerini kullandı. Çin'in Kiev Büyükelçiliği'nin bir hatırlatma yayımlayarak Ukrayna'daki Çin vatandaşlarına ve Çinli şirketlere güvenlik tedbirlerini artırmaları tavsiyesinde bulunduğu bilgisini de veren Wang, büyükelçiliğin ülkedeki Çin vatandaşlarına koruma ve yardım sağlamak için onlarla yakın teması sürdüreceğini kaydetti.

Çin yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını kınamadı.

Çin ve ABD Dışişleri Bakanları görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Rusya-Ukrayna krizine yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang Yi, Ukrayna sorununun barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini söyledi. Çin'in Ukrayna'daki durumdan endişe duyduğunu ifade eden Wang, "Ukrayna konusundaki tavrımız tutarlıdır. Her ülkenin güvenlik konusundaki meşru kaygılarına saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı. Ukrayna sorununda gelinen noktanın Minsk Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasındaki gecikmeyle yakından ilgili olduğunun altını çizen Wang Yi, "Çin, tüm tarafları itidalli davranmaya, güvenliğin bölünmezliği ilkesinin önemini kabul ederek ihtilafları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyor" diye konuştu.

"Bazı ABD'li yetkililer, Çin ile uzun vadeli, sert bir rekabeti savunuyor"

Wang Yi ayrıca Blinken'e, "Bazı ABD'li yetkililer, Çin ile ABD arasında tam ölçekli bir çatışmaya dönüşmesi muhtemel olan Çin ile uzun vadeli, sert bir rekabeti savunuyorlar" dedi. Wang Yi, ABD yönetiminin Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin "Çin'in gelişimini engelleme" konusunda tümüyle yanlış sinyaller gönderdiğini kaydetti. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin'den Ukrayna krizinde 'itidal' çağrısı - Son Dakika


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