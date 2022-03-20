Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: "Çin, Ukrayna krizinde tarihin doğru tarafında yer alıyor" - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: "Çin, Ukrayna krizinde tarihin doğru tarafında yer alıyor"

20.03.2022 09:49
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: "Çin, Ukrayna krizinde tarihin doğru tarafında yer alıyor"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Çin'in, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tarihin doğru tarafında yer aldığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Çin'in, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tarihin doğru tarafında yer aldığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çin'in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi. Çin'in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, "Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin'in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ile görüşmüş ve Pekin'in Rusya'ya maddi destek vermesi halinde bu kararın sonuçları olacağını belirtmişti. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: 'Çin, Ukrayna krizinde tarihin doğru tarafında yer alıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: "Çin, Ukrayna krizinde tarihin doğru tarafında yer alıyor" - Son Dakika
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