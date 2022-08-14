Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım - Son Dakika
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Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım

14.08.2022 01:15
Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım

Çin dışişleri bakanlığı, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu.

Çin dışişleri bakanlığı, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu.

Çin- Tayvan arasında süren askeri gerginliğin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi nedeniyle yaptırım uygulandığı açıklandı. Açıklamada, "Çin, Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulama, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile tüm temaslarını ve kara yolu ulaşımı alanındaki iletişim ve iş birliğini aksıya alma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

Yaptırım kararının ardından Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Tayvan, Litvanya'nın Çin hükümetinin mantıksız ve keyfi olarak bastırılmasına karşı koymak için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğine söz verdi" denildi.

Tatbikatlar büyük tepki çekmişti

Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti. - PEKİN

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Litvanya, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım - Son Dakika

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