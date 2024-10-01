Çin'in 75. Yılı İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Çin'in 75. Yılı İstanbul'da Kutlandı

Çin\'in 75. Yılı İstanbul\'da Kutlandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yılı, İstanbul'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Etkinlikte, Çinli sanatçı Tarkan'ın 'Gül Döktüm Yollarına' adlı şarkısını Türkçe seslendirdi. İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Türkiye-Çin ilişkilerinin derinleştiğini vurgularken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki yıl İstanbul'da Türkiye-Çin kardeş şehirler buluşması planlandığını duyurdu. Etkinlik, canlı performanslarla sona erdi.

01.10.2024 10:05
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Programda sahne alan Çinli sanatçı Tarkan'ın 'Gül Döktüm Yollarına' adlı şarkısını seslendirerek Türk katılımcılara jestte bulundu.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu WEI Xiaodong, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle davet düzenledi. Canlı performans gösterisi yapılan etkinlik, gala yemeği ile devam etti. Programda sahne alan Çinli sanatçının Tarkan'ın 'Gül Döktüm Yollarına' adlı şarkısını Türkçe söyleyediği anlar beğeni topladı. Şarkıda geçen 'Gel beraber mesut olalım' dizesiyle Çin- Türkiye ilişkilerinin daha iyiye gitmesi temennisine vurgu yapıldı.

Programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Programda konuşan İmamoğlu, "Önümüzdeki yılın 2. yarısında İstanbul'da, Türkiye-Çin kardeş şehirler buluşması düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu WEI Xiaodong bir konuşma gerçekleştirdi. Xiaodong konuşmasında, "Çin-Türkiye ilişkilerine ve Başkonsolosluğumuzun çalışmalarına özen gösteren, destek veren bütün Türk dostlarımıza en samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Şu anda Çin-Türkiye ilişkileri, istikrarlı bir gelişim süreci göstermekte ve her alanda somut iş birlikleri sürekli derinleşmektedir. Bu yıl Temmuz ayında, Devlet Başkanı Xi Jinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da düzenlenen Shanghai İş Birliği Örgütü Zirvesi sırasında ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki lider ekonomi, ticaret, yatırım, altyapı inşası ve turizm gibi alanlarda iş birliğini daha da güçlendirme konusunda bir dizi önemli fikir birliğine vardılar. Ayrıca, her iki taraf temel çıkarları korumaya destek verme, siyasi karşılıklı güveni sürekli pekiştirme, yüksek düzeyde karşılıklı iş birliğini teşvik etme ve Çin-Türkiye stratejik iş birliğinin ilerleme kaydetmesi konusunda mutabık kaldı. Bu durum, bir sonraki aşamada Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimine yön verecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına birliktelik vurgusu da yapan WEI Xiaodong, "Türkçede bir atasözü var: 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var.' Eğer el ele verirsek, aşamayacağımız bir dağ yoktur. Çincede de şöyle bir atasözü var: 'Bir ok kolayca kırılır, ama on tane ok zor kırılır.' Günümüzdeki karmaşık ve değişken uluslararası şartlar karşısında, Çin ve Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin kapsamını tamamen zenginleştirmek, her iki tarafın mevcut ve uzun vadeli çıkarlarına uygundur. Hadi el ele verelim ve birlikte çalışalım, iki ülkenin her alandaki somut iş birliği seviyesini bir üst düzeye taşıyalım, Çin-Türkiye yerel düzeydeki ilişkileri sürekli olarak geliştirelim ve insanlığın ortak geleceği topluluğunu inşa etmek için durmaksızın çaba gösterelim" dedi. Program Çinli sanatçıların dansları, şarkılarıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin'in 75. Yılı İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika

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