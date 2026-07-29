Çin, Husilerle Güvenli Tanker Geçişi için Temasa Geçti - Son Dakika
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Çin, Husilerle Güvenli Tanker Geçişi için Temasa Geçti

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Pekin, Yemen'deki Husilerle görüşerek Kızıldeniz'den tankerlerin güvenli geçişini sağlıyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Pekin yönetiminin Çin'e giden tankerlerin Kızıldeniz'den güvenli geçişini sağlamak amacıyla Yemen'deki İran destekli Husilerle doğrudan temas kurduğu öne sürüldü.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan limanlarına yönelik tehditlerinin ardından bölgedeki deniz taşımacılığı üzerindeki baskı artarken, Çin'in tankerleri için güvenli geçiş arayışına girdi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Pekin yönetimi, Çin'e giden tankerlerin Kızıldeniz'den güvenli geçişini sağlamak amacıyla Yemen'deki İran destekli Husilerle doğrudan temas kurdu.

"Çinli yetkililer her gemi için Husilerden ayrı ayrı onay aldı"

Aralarında üst düzey İranlı yetkilinin de bulunduğu kaynaklara göre; Çin, tankerleri için güvenli geçiş garantisi vermesi amacıyla Husilerden taahhüt istedi. Kaynaklar, Çin'in Kızıldeniz'in güney ucunda yer alan ve doğu kıyısında Yemen'in bulunduğu Babül Mendeb Boğazı'ndan geçişlerle ilgili Husilerle doğrudan temasa geçen ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Kaynaklardan biri, Çinli yetkililerin her gemi için Husilerden ayrı ayrı onay aldığını söyledi. Tahran tarafından bilgilendirilen iki yetkili ise tarafların attıkları adımlar konusunda İran'ı bilgilendirdiğini söyledi.

Husilere yakın iki kaynak ise, grubun Çin ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve özellikle Suudi Arabistan'dan Çin'e yapılan petrol sevkiyatları konusunda geçmişte yakın koordinasyon sağlandığını belirtti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Husilerle görüşmeler doğrulanmadı. Bakanlık, Kızıldeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

LSEG ve MarineTraffic'in gemi takip verilerine göre, Husilerin 20 Temmuz'da kısıtlamaları duyurmasının ardından en az 4 tanker, Suudi Arabistan limanlarından Çin'e ham petrol taşıyarak Bab el-Mendeb Boğazı üzerinden geçiş yaptı.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Politika, Enerji, Yemen, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin, Husilerle Güvenli Tanker Geçişi için Temasa Geçti - Son Dakika

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