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Yeşilyurt Belediye Başkanı, İkizce TOKİ Konutları için yol düzenleme çalışmalarını inceledi. - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı, İkizce TOKİ Konutları için yol düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzede ailelere tahsis edilecek olan İkizce TOKİ Konutlarının olduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak amacıyla başlatılan yol düzenleme ve otopark alanında devam eden çalışmaları inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı, İkizce TOKİ Konutları için yol düzenleme çalışmalarını inceledi.
20.12.2023 - 12:17,
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzede ailelere tahsis edilecek olan İkizce TOKİ Konutlarının olduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak amacıyla başlatılan yol düzenleme ve otopark alanında devam eden çalışmaları inceledi.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Malatya'da ihalesi yapılan 14 bin 338 adet konuttan 8 bin 799'unun yer aldığı İkizce Mahallesi'ndeki TOKİ Konutlarının tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi için tüm imkanları seferber eden Yeşilyurt Belediyesi, bölgedeki ulaşım alt yapısını yenileyerek araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesindeki TOKİ Konutlarının yanı sıra Köy Evlerinin depremzede ailelere teslim edilmesi için gerçekleşen alt ve üst yapı yatırımlarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmek için 7/24 çalıştıklarını söyledi.

8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Konutlarıyla birlikte İkizce Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı kurulacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "6 Şubat'taki büyük depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alan hemşerilerimize tahsis edilmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapımına başlanan TOKİ Konutlarımız ve Köy Evlerimiz hızla yükseliyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta şehrimizdeki barınma sorununun çözüme kavuşması ve vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları içinde tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İkizce mahallemizde toplamda 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Evlerimizin büyük bir kısmı tamamlandı, yakın zamanda kuralar çekilecek ve hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Depreme dayanıklı konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla birlikte burada yeni bir yaşam alanı inşa edilmiş olacak. Konutların olduğu bölgedeki alt ve üst yapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla bizlerde ekiplerimizi seferber ettik. Konutlar ile ana yol arasındaki bağlantı yolunun düzenlenmesi içinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. MASKİ ile TÜİK Binamız arasında alternatif bir yol güzergahı oluşturup buraya ulaşımı daha rahat ve kolay hale getirmiş olacağız. Yol düzenleme ve iyileştirme çalışmalarımızın yanı sıra park sorununu gidermek içinde otopark alanı yapıyoruz. Şehrimizde hem hayatın normalleşmesi hem de konutlarımız ve köy evlerimizin olduğu bölgedeki belediyemizle ilgili talepleri yerine getirmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Şehir dışında ya da konteyner kentlerde yaşamak durumunda kalan hemşerilerimizi sıcak yuvalarına kavuşmaları içinde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ ve Emlak Konut ekiplerinin yoğun gayret ve çabalarına bizlerde tüm gücümüzle katkı sağlıyoruz ve devletimizin tüm kurumlarıyla iletişim halinde olup iletilen talepleri anında yerine getiriyoruz. İkizce TOKİ Konutlarında üç vardiya şeklinde olağanüstü bir gayretle çalışan şantiye şeflerimiz ve inşaat işçilerimizin gayretlerini ise takdirle karşılıyoruz. Bu ve benzeri tüm yatırımlarla deprem yaralarını el birliğiyle saracağız, geleceğimiz bugünlerimizden daha güzel olacak, şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız, biz buna sonuna kadar inanıyoruz. Umutluyuz, inançlıyız ve hep birlikte el ele verip çalışıyoruz. Cenabı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Deprem yaralarının sarılması için Malatya'ya büyük yatırımların gelmesi talimatını veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza ve ilgili bütün kurumlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı, İkizce TOKİ Konutları için yol düzenleme çalışmalarını inceledi. - Son Dakika


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