Cıngı Enflasyon Açıklamalarını Yalanladı - Son Dakika
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Cıngı Enflasyon Açıklamalarını Yalanladı

Cıngı Enflasyon Açıklamalarını Yalanladı
24.07.2025 17:09
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Murat Cahid Cıngı, enflasyon düşüşü üzerine yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını öne sürdü.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; enflasyonun düşüşü ile ilgili söylediği sözlerinin farklı bir mecraya çekildiğini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Nöbetçi Vekil Uygulaması kapsamında vatandaşlarla buluştu. Öncesin de basın toplantısı düzenleyen Cıngı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayseri'nin hayvancılıkta iyi bir seviyede olduğunu kaydeden Cıngı; mandacılık sektörünü canlandırmak için çalıştıklarını kaydederek, "Kayseri'de hayvancılık iyi bir seviyede. Tarım ve hayvancılıkta fena değiliz. Özellikle son yıllardaki atakla zirai ürünlerde Türkiye'de çok üst sıralara tırmandık. Hayvancılıkta istediğimiz neticeyi alamıyoruz. Bizim hedefimiz hayvan yetiştiricilerimizin refahını artırmak, onların karlı iş yapmalarını sağlamak ve hayvancılığı şehrimizde devam ettirmekse öncelikle onların karlılıklarını artırmamız lazım. Kayseri'de şuan hayvancılık tamamen süt üzerinden dönüyor. Günlük neredeyse 300 ton süt toplanıyor. Tüccar geliyor ve piyasadaki fiyattan alıyor. O fiyat bizim işimizi görmüyor. Hayvancımızın refah seviyesini artırmıyor, işini devam ettiriyor. Bu zinciri kırmamız gerektiğine inanıyorum. Mandacılıkta aynı şekilde can çekişiyor. Bin sayısına düşen manda sayımız şuanda 8 binler civarında. Sütte bir marka ile market raflarında yer almamız zor. Neredeyse sektör parsellenmiş ve belirli markaların kendini hissettirdiği bir sektör. Mandacılık boş. Bugün Kayseri'de bir manda sütü ürünü almak istediğiniz zaman Kayseri'de bile rahat erişemiyorsunuz. Bizim hedefimiz bu boş pazarda dağıtım ağını Kayseri'den başlayarak şehir dışına yavaş yavaş taşarak bir manda ürünleri markası oluşturmak" dedi.

Enflasyonun düşüşünü anlatmak için kurduğu cümlelerin farklı mecralara çekildiği dile getiren AK Parti'li Cıngı, "Söylediğimiz bir ifade başka bir şey anlatılırken farklı bir mecraya çekildi. Meşhur bir hikaye vardır. Biri arkadaşına "haydi namaz kılalım" demiş. O da "Kur'an'da namaza yaklaşmayın" yazıyor demiş. Açıp bakmışlar ki "Sarhoşken namaza yaklaşmayın" yazıyor. Sarhoşken kısmını çıkarıp eğer "namaza yaklaşmayın" kısmını alırsanız tamamen zıt manalar ortaya çıkar. Enflasyonun düşüşü ile alakalı bir soru soruldu. Bunun sebeplerini konuşurken pandemi döneminde tedarik zincirindeki kapanmalarda çok ciddi sıkıntılar yaşandığında tüm dünyada enflasyon oluştuğunu, Türkiye'de de bunun gözlemlendiğini söyleme noktasında bu örneği verdim. Mide ilacı üzerinden "pandemi döneminde almamışım, 20 liraya aldığımız ilaç 2023 yılında seçim çalışmalarında bir eczaneyi ziyaret ettiğimizde ilacı istedim ve 200 TL dedi. Pandemi sonrası dönemde almadığım zaman diliminde neredeyse 8-10 kat artmış. Geçenlerde aldım, aynı ürün 250 TL olmuş. 2 seneden fazla zaman geçmesine rağmen aynı ürün 250 TL olmuş. "Demek ki yüzde 25 bir enflasyon var. Bu da enflasyonun düştüğünün en net ifadesi. Hükümetimizin uyguladığı, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordine ettiği, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek beyinde sıkı bir şekilde uyguladığı orta vadeli program işe yarıyor. Bu sene sonuna enflasyon inşallah yüzde 30'ların altına düşecek ve önümüzdeki dönemde de yine tek haneli rakamlara ulaşacağız" manasında söylemiştim. Sanki ben ilacı yeni aldım da "şok oldum" gibi bir çarpıtma yapıldı" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cıngı Enflasyon Açıklamalarını Yalanladı - Son Dakika

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