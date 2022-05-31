Çinli Bakan Wang Yi'den ABD'nin sözde "Hint-Pasifik ekonomik çerçevesi"ni değerlendirdi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD tarafından başlatılan "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni değerlendirdi. Fiji ziyaretinde bulunan Wang Yi dün yaptığı bir açıklamada, ABD'nin 23 Mayıs'ta "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni başlatarak serbest, açık ve kapsayıcı bir yeni düzeni oluşturacağı iddiasında bulunduğunu hatırlattı. Wang Yi, "Ancak bir ekonomik çerçevede gümrük vergileri düşürülmedikçe, serbest olmanın anlamı nedir? Piyasaya giriş izni yoksa, açıklık nerede? Bu bölgedeki ve hatta dünyadaki en büyük piyasa olan Çin'in dışlanması halinde, kapsayıcılığın ne anlamı var? ABD aslında kendi hazırladığı standartlar ve kurallarla diğer ülkeleri çerçeveliyor ve Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezinde olduğu çok taraflı ticaret sistemi dışında başka bir sistem kurmaya çalışıyor" dedi.

ABD'nin, ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalıştığına, hatta normal mal ticaretini bile ABD tarzı değer yargılarına göre değerlendirdiğine dikkat çeken Wang, ABD'nin bu girişimlerinin ekonominin temel kurallarına aykırı olduğu gibi, serbest piyasayı engellediğini kaydetti.

Wang, ABD'nin ekonominin küreselleşme eğilimine ters düşen bu girişimlerinin kesinlikle başarısızlığa uğrayacağını ifade etti. - PEKİN