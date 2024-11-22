Civelekoğlu, AK Parti Giresun İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Politika

Civelekoğlu, AK Parti Giresun İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Civelekoğlu, AK Parti Giresun İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

AK Parti Giresun Merkez İlçe Kongresi'nde Ekrem Faruk Civelekoğlu yeniden başkan seçildi.

22.11.2024 17:47
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AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığına Ekrem Faruk Civelekoğlu, yeniden seçildi.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Giresun Merkez 8. Olağan İlçe Kongresine, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP İl Başkanı Salih Akgün, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

Elmas, 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de her şeyin değiştiğini söyledi.

Hayal olan her şeyin tek tek gerçekleştiğini belirten Elmas, "Önce yapılanlara inanamadılar, 'Elektrikli otomobili biz mi yaptık, dışarıdan geldi' dediler. Ama alışmıştık tabii önceki Cumhurbaşkanlarımız, gittiği ülkenin Cumhurbaşkanına bir Ağrı Dağı tablosu götürüyordu, çerçevelenmiş Denizli manzarası götürüyordu. O manzaralardan asıllara geldik ve kendi ürettiğimiz yerli ve milli otomobilimiz Togg'u hediye etmeye başladık. Bu, Türkiye'nin büyük ve güçlü olduğunun en büyük kanıtıdır." dedi.

Temür ise Türkiye'nin büyüdüğünü, güçlendiğini, bölgede ve dünyada her konuda güç sahibi ülke haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'de hep, "Biz ne zaman kendi tankımızı, otomobilimizi, savunma sistemimizi yapacağız?" diye konuşulduğunu dile getiren Temür, "Şükürler olsun artık kendi ipimizi kendimiz kesebiliyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uçak gemimizi, Bayraktar'ımızı, Kızılelma'mızı, KAAN'ımızı... İnşallah KAAN'ımız 2028 yılında Türk semalarında bizleri koruyacak." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Civelekoğlu yeniden başkan oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Civelekoğlu, AK Parti Giresun İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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