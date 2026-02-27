Clinton, Epstein ile Hiç Karşılaşmadığını Açıkladı

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nde verdiği ifadede, cinsel istismar suçlusu milyarder Jeffrey Epstein ile hiç karşılaşmadığını ve adasına gitmediğini belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Esptein hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Kongre'de ifade verdi. Clinton, yaklaşık 6 saat süren ifadesinde Batı dünyası genelinde siyasetçi ve etkili iş adamlarıyla karanlık menfaat ilişkileri kuran Jeffrey Epstein ve İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell hakkında yeni bir bilgisi olmadığını söyledi. Clinton, Epstein soruşturmasının Cumhuriyetçiler tarafından ele alınış biçimine sert eleştiriler getirdi.

"Epstein ile karşılaştığımı hiç hatırlamıyorum"

Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerinin katılımıyla New York'ta aile evlerinin bulunduğu şehir merkezinden uzak küçük bir yerleşim yeri olan Chappaqua'da kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşmasını sosyal medyada paylaştı. Clinton, "Epstein ile karşılaştığımı hiç hatırlamıyorum. Uçağına binmedim ve adasına, evine ya da ofisine de hiç gitmedim" ifadelerini kullandı. Clinton, "Her düzgün insan gibi Epstein'in işlediği suçlar hakkında öğrendiklerimiz beni de dehşete düşürdü. Epstein'in 2008'de çok hafif bir ceza almış olması ve bu şekilde vahşi uygulamalarını bir 10 yıl daha sürdürmesine imkan tanınması akıl alır gibi değil" dedi. 2016'daki seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak yarışan Clinton, Cumhuriyetçi Partili James Comer başkanlığındaki komiteyi de eleştirerek, "Yürüttüğünüz soruşturmanın asıl amacı, federal hükümetin Epstein ve suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmaları ele alış biçimini değerlendirmek olmalı" ifadelerine yer verdi. Komitenin şeffaflık ihtiyacına rağmen bugün dahi oturuma medyanın girişine izin vermediğine de dikkat çeken Clinton, "Epstein dosyalarında en öne çıkan kişileri çağırmak için önemli bir çaba göstermediğiniz ve çağırdığınızda dahi (uzun süre Epstein'in mali danışmanı olan ABD'li milyarder) Les Wexner'ın ifadesine tek bir Cumhuriyetçi Komite üyesi bile gelmedi" dedi.

Komiteyi gerçeği araştırmak ve mağdurlar için adaleti tesis etmeye çalışmak yerine Cumhuriyetçi Parti ve Donald Trump'ı korumaya odaklanmakla suçlayan Clinton, Epstein dosyası çerçevesinde yayımlanan milyonlarca belgedeki sansür uygulamalarını da eleştirdi. Clinton, "Dosyadaki yasal karartmaların güçlü erkekler ve siyasi müttefikleri değil, mağdurları ve hayatta kalanları koruması gerekirdi" ifadelerini kullandı. Komitenin niçin "Epstein adasında en çılgın partinin hangi gece olacağını soranları çağırmadığını" soran Clinton, "Bunun yerine soruşturmanıza yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahip olmadığımı gayet iyi bildiğiniz halde beni ifade vermeye zorladınız. Bunu da dikkatleri Başkan Donald Trump'ın eylemlerinden başka yöne çekmek için yaptınız" şeklinde konuştu.

"Tüm sorulara cevap verdi"

Oturumun ardından Komite Başkanı James Comer, görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Clinton'ın ifadelerinden "çok şey öğrendiklerini" söyleyen Comer, eski Dışişleri Bakanının Clinton Küresel Girişimi'ne (CGI) ilişkin bazı sorulara, "Bunu eşime sormanız gerekir" şeklinde yanıt verdiğini belirtti. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Nancy Mace ise, "Clinton her iki partiden olan her bir üyenin sorduğu tüm sorulara cevap verdi" dedi. Komitedeki en üst düzey Demokrat partili Kongre Üyesi Robert Garcia, Clinton ile gerçekleştirilen görüşmenin bir emsal oluşturmasını ve artık Başkan Trump'ın da komite önünde ifade vermeye davet edilmesini umduklarını söyledi.

Hillary Clinton ile görüntü kaydı alınan görüşmenin ardından Denetim Komitesi, bugün eski Başkan Bill Clinton ile de benzer bir görüşme gerçekleştirecek.

Bill Clinton'ın Epstein ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı

Komite, Bill ve Hillary Clinton çiftiyle görüşmeyi Ekim ayında planlamış, ancak Clinton ailesi, komiteye Epstein hakkında sunabilecekleri bilginin sınırlı olduğunu savunmuş ve komiteyi, dikkatleri Trump'ın Epstein ile olan bağlarından uzaklaştırmak için kendilerini kullanmaya çalışmakla suçlamıştı.

Diğer yandan Aralık ayında Şeffaflık Yasası kapsamında yayınlanan milyonlarca yeni belge arasında eski Başkan Bill Clinton'ın Epstein ve Ghislaine Maxwell ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da yer almıştı.

Bill Clinton ise sözcüsü aracılığıyla 2002 ve 2003'te Clinton Vakfı kapsamındaki seyahatler için Epstein'in uçağıyla 4 kez uçtuğunu açıklamıştı.

Uçuş kayıtları, Hillary Clinton'ın bu seyahatlerde eşiyle birlikte olmadığını ortaya koyarken, Hillary Clinton'ın Epstein'in sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile ilişkileri soru işaretlerine neden olmuştu.

Clinton, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Maxwell ile kişisel bir dostluğu olmadığını ve Epstein ile Maxwell'in işlediği suçlarda hiçbir rolü olmadığını belirtmişti. - WASHINGTON