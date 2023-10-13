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CNN Muhabiri İsrail'in bebek öldürme iddialarını özür diledi - Son Dakika

CNN Muhabiri İsrail'in bebek öldürme iddialarını özür diledi

Son Güncelleme: 13.10.2023 21:25

CNN Muhabiri Sara Sidner, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in bebeklerin öldürüldüğüne dair iddialarını canlı yayında savundu. Ancak daha sonra bu iddiaların teyit edilmediğini belirterek özür diledi. Sidner, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu iddiaları dile getirdiğini ve kanıtları olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak daha sonra bu iddialardan vazgeçildiği ortaya çıktı.

İsrail- Filistin çatışmasında İsrail'in bebeklerin öldürüldüğüne dair iddialarını canlı yayında savunan CNN Muhabiri Sara Sidner, bu haberlerin teyit edilmediğini belirterek özür diledi.

Sidner, söz konusu iddiaları savunduğu yayına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanlık ofisinin söz konusu iddiaları kendileri canlı yayındayken ortaya attığına işaret eden Sidner, "İsrail hükümeti bugün, bebeklerin kafasının kesildiğine dair iddiaları teyit edemiyor. Ben sözlerim hakkında daha dikkatli olmalıydım. Özür dilerim." ifadesini kullandı.

Sidner, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu iddiaları dile getirdiğini ve kanıtları olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sonra bundan (iddialardan) vazgeçtiler." ifadesine yer verdi.

Bu paylaşım üzerine bir kullanıcı Sidner'e, "İnsanlar bu kadar edepsiz olmak zorunda değil Sara. Ne yazık ki internet yanlış yargılamaların yapıldığı ve başkalarıyla paylaşıldığı bir yer olmamalı." şeklinde tepki gösterdi.

Sidner ise söz konus kullanıcıya, "Ben yanıltıldığımızı iddia ediyorum. Hükümet başkanlarının söylediğini haberleştiriyorum. Haber kuruluşları bunu yapar. Bu, yöneticilerin söylediği bilginin doğru olduğu anlamına gelmez. Aynı haberde, Hamas'ın bu iddiaları reddettiğini de söyledim." yanıtını verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CNN Muhabiri İsrail'in bebek öldürme iddialarını özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CNN Muhabiri İsrail'in bebek öldürme iddialarını özür diledi - Son Dakika
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