Çocuklar, TBMM'deki gösterilerle 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Çocuk Forumu'nda 81 ilden gelen öğrenciler, robot gösterimi, koro, söyleşi ve meddah gösterimi ile doyasıya eğlendi.

Meclis'te, TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen forumda, yapay zeka tabanlı robot, çocuklarla sohbet etti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve çocuklardan oluşan Arkadaşım Keman Orkestrası, izleyicilere çeşitli eserler sundu.

Tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, Türk milletinin çok güzel bir medeniyete sahip olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin asaletine yakışacak şekilde dünya çocuklarına bir bayram hediye ettiğini vurguladı.

Yenilmez, ecdad ile gurur duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dünyada ne kadar kültür varsa, onun beşiği olan, dünyada eşi benzeri olmayan Anadolu coğrafyasını bize vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Sultan Alparslan, Fatih, tüm ecdadımıza bu vesileyle rahmet diliyorum. Ne mutlu bize böyle bir ecdadımız var, ne mutlu ki bize, tüm kültürlere beşiklik yapmış dünyanın en güzel coğrafyasında 23 Nisanımızı kutluyoruz. Çocuklar, ne varsa sizde var. Vazgeçmeyin, asla ümidinizi kaybetmeyin. Yeni nesil, sizlerin ellerinde şekil bulacaktır. Bizler, sizlere mecburuz. Bizleri hiç bırakmayın. Bayramımız kutlu olsun."

Ahmet Yenilmez'in, kendisine çiçek takdim edileceği sırada, "Ben daha Ankara'da olacağım. O yüzden bu çiçek solar. Ailesinde hiç şehit olan bir kardeşimiz var mı?" sorusunu yöneltmesi üzerine, izleyiciler arasında bulunan bir şehit eşi sahneye geldi.

Yenilmez, "Geleceğin ümidi çocuklar, Bakanımız ve asil Türk milleti adına bu çiçeğimizi hanımefendiye takdim etsek, o da gittiğinde şehidimizin kabrine varsa ve dese ki 'Rahat uyu, öyle bir nesil geliyor ki bıraktığınız bayrağı asla düşürmeyecek, bu çiçeği onlar gönderdi' diye mezarına bıraksa güzel olur mu?" ifadelerini kullanarak, çiçeği şehit eşine takdim etti.

Çocuklar daha sonra meddah Mehmet Tahir İkiler'in gösterisiyle doyasıya eğlendi, İkiler ile sohbet etme fırsatı buldu.