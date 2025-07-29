Çokal: Manavgat Yolsuzluklarla Anılıyor

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyelerinde devam eden soruşturmalara ilişkin, Antalya'nın ve Manavgat'ın sahip olduğu güzel değerleriyle değil, şaibeler, yolsuzluklar ve rüşvet iddialarıyla anılmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Çokal, yaptığı yazılı açıklamada, doğrudan yargı sürecinde olan ve masumiyet karinesi devam eden konular hakkında konuşmanın kendi tarzı olmadığını, ancak gerçeklerin de görmezden gelinemeyeceğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2023'te Manavgat'ta yaptığı konuşmada, "Manavgat Belediyesi nasıl yönetiliyorsa, Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz" ifadelerinin bulunduğunu aktaran Çokal, şunları kaydetti:

"Özel'in bu sözleri, bugün adeta kendi içinde bir itirafa dönüşmüştür. Aradan iki yıl bile geçmeden, o belediyenin başkanlarının ve meclis üyelerinin parti üyelikleri birer birer askıya alınmış, istifalar ardı ardına gelmiştir. Manavgat'ın adı, milyon avroluk rüşvetler, baklava kutularında ve kargo poşetlerinde taşınan paralar ve lüks villalarla anılır hale gelmiştir. Bugün aynı belediye, yolsuzluk ve zimmet iddialarıyla gündeme gelen, başkanından meclis üyelerine kadar birçok ismin istifa ya da ihraç süreciyle karşı karşıya kaldığı bir yönetim krizine dönüşmüştür. Söylemle eylem arasındaki bu derin çelişki, halkın güvenini derinden sarsmıştır. Ana ve ata toprağımın böyle kara manşetlerle gündeme gelmesi hepimizin yüreğinde derin yaralar açmıştır. 'Antalya'yı, Manavgat'ı dünyaya tanıtacağız' diyorlardı, evet, tanıttılar. Ama masmavi ırmaklarımızla, portakal bahçelerimizle değil, gazete manşetlerine yansıyan şaibeler, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla."

Çokal, Antalya ve Manavgat'ın, CHP'li belediyelerin yıllardır süren ihmalinin ve vizyonsuz yönetim anlayışının ağır sonuçlarını yaşadığını savundu.

Temel altyapı ve arıtma sorunlarının çözülmediğini, şehircilik anlayışının plansızlığa teslim edildiğini, vatandaşların ulaşıma ve temizliğe erişimde dahi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Çokal, "Turizmin başkenti olması gereken Antalya, maalesef hizmetin değil şikayetin merkezi haline gelmiştir. Biz, hukuki sürece saygılıyız. Masumiyet karinesi esastır. Ancak kamuoyuna yansıyan görüntüler, ifadeler ve iddialar görmezden gelinemez. Ortaya saçılan her yeni bilgi, yerel yönetimin kamu kaynaklarının hangi ellerde nasıl savrulduğunu açıkça göstermektedir. Belediyecilik, halkın vergisiyle şahsi ikbal inşa etme alanı değildir. Hizmette zaaf, yönetimde şaibe, söylemde çelişki." ifadesini kullandı.