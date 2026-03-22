Çöken Binaya İlişkin Açıklama

22.03.2026 14:01
Ömer Çelik, İstanbul Fatih'teki çökme olayına ilişkin kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih'te çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ve dualarımız enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'un Fatih ilçesinde çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimiz ve dualarımız İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Çelik, İstanbul, Politika, Son Dakika

