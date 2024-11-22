COP29'da İklim Finansmanı Önerisi

Politika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 29. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) uluslararası iklim finansmanının artırılmasına ilişkin yeni taslak metin yayınlandı. Buna göre zengin ülkelerin 2035 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadelede diğer ülkelere yardım için yılda 250 milyar dolar ödeme yapması önerildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de son gününde devam eden BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP29) en önemli gündem maddesi olan uluslararası iklim finansmanının arttırılmasına ilişkin yeni taslak metin yayınlandı. Buna göre gelişmiş ülkelerin 2035 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin iklim eylemlerini desteklemek için yılda 250 milyar dolar sağlaması önerildi. Ayrıca kamu ve özel kaynaklardan sağlanacak fonları içerecek şekilde 2035 yılına kadar yıllık 1.3 trilyon dolarlık bir iklim finansmanı hedefi belirlendi. COP29 Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, en yüksek düzeyde iddialı bir sonuç elde etmek için çalışmalara şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımla devam edileceği belirtildi. - BAKÜ