Çorum Belediye Başkanı Terörü Kınadı

Politika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde yaşanan kayyum gerilimiyle ilgili, "Teröristler övülürken, devletimiz kınanırken sessiz kalamazdım" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği, seçim gündemiyle Ankara'da toplandı. Seçimlere Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı. En yaşlı üye sıfatıyla seçimlerin divan başkanlığını yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün konuşması sırasında sarf ettiği sözler salonda tartışmalara neden oldu. Ahmet Türk'ün Hakkari'ye kayyum atanmasıyla ilgili kınama sözlerine salondan ilk tepki Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan geldi. Başkan Aşgın, "Biz de senin kınamanı kınıyoruz. Biz teröristi ne belediye başkanlığında ne de mecliste istemiyoruz. Hiçbir devlet teröriste müsamaha göstermez" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Tavrımız ve duruşumuz değişmeyecektir"

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın "Teröristler övülürken, devletimiz kınanırken, Çanakkale şehidi bir dedenin torunu olarak sessiz kalamazdım, kalmadım" diye konuştu.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından dava açıldığını ve yargılaması devam ettiği için görevden uzaklaştırılarak kayyum ataması yapıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında açılan ve halen devam eden soruşturma olan bir kişinin savunuluyor olması asla kabul edilemez. Terör, insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Hiçbir devlet, terör örgütlerine müsamaha gösteremez. Bu konudaki tavrımız ve duruşumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değişmeyecektir" şeklinde konuştu. - ÇORUM