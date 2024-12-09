Çorum Belediyesi'nde Hayvan Barınakları Skandalı: 5 Personel Açığa Alındı

Politika

Çorum Belediyesi, barınaklarda köpeklerin ölü hayvanlarla birlikte kötü bir ortamda yaşadıkları iddia edilen görüntülere ilişkin, "Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve kendi çektikleri görüntüleri servis ettikleri düşünülen 5 personel açığa alınmış ve ivedi olarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Çorum Belediyesi, sosyal medyada yer alan hayvan barınaklarında sokak köpeklerinin kötü ortamda ölü hayvanlarla birlikte yaşadıkları iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Şehrimizde ve kırsal alanda yaşayan; trafik kazası, tıbbi müdahale esnasında veya hastalık nedeniyle ölen sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve kendi çektikleri görüntüleri servis ettikleri düşünülen 5 personel açığa alınmış ve ivedi olarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Bu konuda kasıt, ihmal ve kusuru tespit edilenlerle ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği tüm cezai müeyyideler titizlikle uygulanacaktır. Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Kedi Müşahede Evi, Yaş Mama Üretim Tesisi ve Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği gibi tüm Türkiye'ye örnek olan çalışmalarımıza ve sokak hayvanlarıyla ilgili hassasiyetimize kimsenin gölge düşürmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM