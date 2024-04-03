Van'da DEM Parti'den Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yaşanan gelişme üzerine HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı'dan DEM Parti'ye destek açıklaması geldi. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, DEM Parti'ye destek veren HÜDA PAR'a tepki göstererek, 'Terör sevicilere yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.
Van Büyükşehir Belediyesi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verildi. Zeydan'ın seçilme hakkının alınması ve mazbatanın Arvas'a verilmesi kararı sonrası DEM Parti "Kararı reddettiklerini" söyleyen bir açıklama yaptı.
Bu kararın ardından pek çok parti ve siyasetçi duruma tepki göstererek 'Halk iradesi hiçe sayılıyor' yorumu yaptı. O isimlerden birisi de HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Belediye Başkan adayı olan Serkan Ramanlı oldu. Ramanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Büyükşehir Belediyesi seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir. Aday olma niteliği yok idiyse YSK neden adaylığını kesinleştirdi? Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.
Serkan Ramanlı'nın bu paylaşımına kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tepki geldi. Ünlü, bu paylaşımı alıntılayarak, "Hüdapar hakkındaki görüşümüz de maalesef doğru çıktı. Terör sevicilere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun - Son Dakika
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde seçim öncesi yaklaşık 15 kişinin tabanca ve uzun namlulu silahlarla havayı adeta taradıkları görüntüler savaş alanlarını aratmazken jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir depoda yapılan aramalarda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. AK Parti'den seçilen belediye başkanının yakınları ile DEVA Partisi'nin adayının yakınları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve güvenlik önlemleri alındı. İlçe genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alparslan Türkeş'in vefatının 27'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Yılmaz, Türk dünyasına bayrak olan Türkeş'in fikirlerinin önemine vurgu yaptı.
Erzincan'da Mart 2024 ayında gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında toplam 144 olay meydana geldi. Bu olayların %96'sı aydınlatıldı. Ayrıca, yapılan faaliyetler sonucunda aranan şahıslar yakalandı, kayıp şahıslar bulundu ve suç unsurları ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise internet sitelerine erişim engellendi ve vatandaşlara siber suçlarla ilgili eğitimler verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Aktaş, görev süresi boyunca Bursa'ya güzel işler yapmayı hedeflediğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)