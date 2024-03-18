Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu\'nda Tekne İmalatçılarıyla Buluştu

" Bodrum'a Sözüm Var" sloganıyla seçim kampanyasını sürdüren Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu.
İçmeler'i bir turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyleyen Tosun; "Bu haliyle olmaz. Bu manzara, Bodrum'un en önemli sektörüne ve bu sektörü yaşatan emekçilere yakışmıyor. İçmeler bölgesinin ulaşımı başta olmak üzere, arıtma, kanalizasyon, çevre ve imar sorunlarını çözeceğiz. Ardından da marka ve tanıtım çalışmasını derhal başlatacağız. Yat imalatını, bu eşsiz sanatı, Bodrum'a gelen insanlar yerinde görüp izleyebilecek" dedi.
Bodrum'un tersane bölgesi olan İçmeler'in yıllardır devam eden altyapı, yol, imar planları ile ilgili sorunlarını yakından takip ettiğini söyleyen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun; "Dünyanın en lüks tekne ve yatlarının imal edildiği bu bölge hala altyapı sorunları ile boğuşuyor. Yol yok, kaldırım yok. Esnaf, kendi imkanlarıyla arıtma suyunu tahliye etmeye çalışıyor. Belediyecilik, insanlara hizmet etme, insanların hayatını kolaylaştırma sanatıdır derken işte tam da bunu kastediyoruz. Bodrum Belediyesi, sizlerin tekne imalatında gösterdiğiniz hassasiyeti yol yapımında, kanalizasyonda, bütçe harcamasında, imar planlamasında gösterebilse, yaşadığımız bu sorunlar tümüyle çözülür. Örneğin ben ahşap tekne imalatını, zanaatını bilmem, fakat sizin çalıştığınız bölgenin yolunun, arıtmasının, çevre düzenlemesinin nasıl yapılması gerektiğini bilirim. Bunun için hizmete talibim" diye konuştu.
İçmeler Tersane bölgesindeki yat imalatçılarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Tosun; "Özel jetleriyle Bodrum'a gelip lüks teknesini denize indirmek isteyen insanlar, yolları, sokaklardan denize akan atık suları gördüğünde şoke oluyor. Biz, İçmeler Tersanesi'ni, Bodrum'un ahşap tekne imalatçılığını dünyaya tanıtmak isterken, Bodrum'u bu sektörde bir dünya markası haline getirmeyi hayal ederken, yaşadığımız manzara ne yazık ki bu. Bu kalitede, bu standartta denizde yüzer otel yapıyorsunuz, yollarınız bu halde. Anlamak mümkün değil. Biz Bodrum'un yat imalat sektörünü dünyaya böyle mi tanıtacağız?" ifadelerini kullandı.
31 Mart'ta göreve gelmeleri durumunda, İçmeler bölgesinin altyapı, yol ve çevre düzenlemesini acil bir şekilde tamamlayacaklarını kaydeden Tosun; "İşte o zaman uluslararası nitelikte bir Boat Show için çalışmaya başlayacağız. Bodrum'un aynakıçlarını, tırhandillerini, guletlerini dünyaya tanıtacağız. İçmeler'i, Tavşan Burnu'nu turizm destinasyonu haline getirecek projelerimizi hazırladık" dedi.
Belediyenin, vatandaşla bağının koptuğunu, kurumsallıktan uzaklaştığını ve belediyeye duyulan güvenin yüzde 15'lere düştüğünü de söyleyen Tosun; "Belediye, önce vatandaşını dinleyecek. Onların görüşünü, talebini, beklentilerini alacak. Bir proje için çalışmaya başlamadan önce, o bölgede yaşayan, çalışan vatandaşlara bilgi verecek. Projeyi tamamladıktan sonra da geri dönüşlerini alacak. Biz belediyeciliği böyle yapacağız" şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un, İçmeler ve Tavşan Burnu ziyaretlerine Belediye Meclis Üyesi Adayları da eşlik etti. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda Tekne İmalatçılarıyla Buluştu - Son Dakika
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