Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Kumköy'e ikinci Cemevi sözü verdi - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Kumköy'e ikinci Cemevi sözü verdi

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Kumköy\'e ikinci Cemevi sözü verdi

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Kumköy'de halk buluşması gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinledi ve ikinci Cemevi sözü verdi. Ayrıca Karaova'da tarım ve hayvancılık üretimine destek olacak projelerini anlattı.

22.03.2024 16:02  Güncelleme: 17:01
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Muğla'nın ve Bodrum'un ilk Cemevi'ni, 2012 yılında Konacık Belediye Başkanı iken Bodrum'a kazandıran Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Mumcular Kumköy Mahallesi'ne ikinci Cemevi'nin sözünü verdi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un tarım ve hayvancılık üretimine destek olmak amacıyla geliştirdikleri projelerini Karaova'nın mahallelerinde anlattı. Tosun, Gökpınar, Akdam, Sazköy, Kurudere, Kumköy, Pınarlıbelen, Tepecik ve Çamlık'ta halk buluşması gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını, taleplerini dinledi. Mehmet Tosun'a Karaova ziyaretlerinde Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda ile Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti.

Mehmet Tosun, Kumköy'deki ziyaretinde vatandaşların Cemevi konusundaki taleplerini dinleyerek "2012 yılında, Bodrum'un ve hatta Muğla'nın ilk Cemevi projesini biz başlatmıştık. Kumköy'e de Cemevi sözünü veriyorum. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. Mehmet Tosun, "Kumköy'e Cemevi yaparken, Doğu ve Güneydoğu'dan Bodrum'a gelip yerleşen vatandaşlarımıza da taziye evi yapacağız. Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımız; ırk, din, dil, cinsiyet, etnik köken, farklı siyasi düşünce ve kanaatlerinden dolayı herhangi bir ayrıma tabii tutulmadan tüm belediye hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanacak. Bizim belediyecilik anlayışımız budur. Bodrum'u'n hoşgörü ve güzel iklimine de bu yakışır" diye konuştu.

Karaova'da üretip Bodrum'da tüketeceğiz

Doğduğu ve büyüdüğü Mumcular'da vatandaşların coşkusu ile karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Tosun, Gökpınar'daki konuşmasında "O dönem bir mahalle belediyesinin imkanlarıyla Konacık dışında kalan bölgelerimizde de mahallelerimizin taleplerini karşılama gayretinde olduk. Şimdi merkezi idarenin de gücünü alarak Bodrum Yarımadası'nın her bir köşesine hizmet götürmek için göreve talibiz." ifadelerini kullandı. Karaova'nın üretim potansiyelini turizmde değerlendireceklerini söyleyen Mehmet Tosun, bölgeye bir soğuk hava deposu ve mezbaha kazandıracaklarını kaydetti. Tosun, "Karaova'da üretip Bodrum'da tüketeceğiz, fakat bununla da yetinmeyeceğiz. Karaova'yı turizm destinasyonu haline getirecek projelerimizi, bölgenin tüm altyapı eksiklerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra hayata geçireceğiz" dedi.

Mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizle geliyoruz

Bodrum'un kırsal mahallelerinde gençlerin, kadınların ve çocukların ihtiyaç duyduğu sosyal ve spor tesisleri ile gençlik merkezlerini Bakanlık desteğiyle hayata geçireceklerini söyleyen Tosun, her şeyden önce Karaova bölgesinin altyapı ve ulaşım eksiklerini tamamlayacaklarını belirtti. Tosun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Bodrum'da mahalle kültürünün sıcaklığını, dostluğunu yaşayarak büyüyen nesiliz. O kültürün devam etmesinin yolu da hizmeti mahallelere taşımaktan geçer. Çocuklarımız, gençlerimiz yaşadıkları yerde spor yapsın, sosyalleşsin, kültür ve sanat imkanlarından faydalansın derken bunu kastediyoruz. Mumcular'da yaşayan vatandaşımız, sağlık, eğitim, spor ihtiyacı için Bodrum merkeze gitmek zorunda kalmasın. Gittiği zaman da ulaşım zorluğu yaşamasın. İşte biz bunun için çalışacağız. Mumcular'da şu anda çok fazla eksik altyapı çalışması var. Önce onları tamamlayacağız. Arıtma tesisinin kapasitesini ivedilikle artırmamız gerekiyor. Kapalı pazar yerini büyüteceğiz, otopark sorununu çözüme kavuşturacağız. Güvercinlik-Mumcular arasındaki yolu bölünmüş yol haline getireceğiz. Orada trafik yoğunluğu artıyor, kazalar yaşanıyor. Bunu da Karayollarımız ile birlikte yapacağız. Buralar benim doğup büyüdüğüm topraklar. Benim bu topraklara hizmet borcum var."

Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de, Mehmet Tosun'un Konacık'ta yaptığı hizmetleri, arkasında bir iktidar gücü olmadan hayata geçirdiğini hatırlatarak "Bugün bile herkes onun yaptığı hizmetlerden bahsediyor. Bir de arkasında iktidar gücü olduğunda tasavvur edin. El ele verip, Bodrum'a hak ettiği hizmeti getirelim" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Kumköy'e ikinci Cemevi sözü verdi - Son Dakika

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