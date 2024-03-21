Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Mahalle ve Esnaf Ziyaretleri Yaptı

31 Mart Mahalli idareler seçimi öncesinde Bodrum'da uğramadık mahalle ve sokak bırakmamaya kararlı olan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Konacık, Eskiçeşme, Yeniköy, Türkkuyusu ve Umurça Mahallelerinde esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Bodrum kent merkezini eski günlerdeki görkemine ve yaz kalabalığına yeniden kavuşturma sözü veren Mehmet Tosun, Bodrum Antik Limanı'nın dip temizliğinden, yaz aylarında kokusu tüm Marina bölgesini saran kanalizasyon sorunlarına kadar her konuda çözümle geldiklerini belirtti. Tosun, "Bodrum esnafını, turizmcisini, özlediğimiz, gelir durumu ve harcama kapasitesi yüksek turizm potansiyelleriyle yeniden buluşturacağız." şeklinde konuştu. Turizmi baltalayan su, altyapı ve yol gibi sorunları derhal çözeceklerini Tosun, "Her 1 Nisan'da kentimizi tertemiz, mis gibi yapıp turizmcimize, esnafımıza teslim edeceğiz. Çünkü belediyecilik böyle yapılır." dedi.
Antik Tiyatro ile Bodrum kent merkezini buluşturacağız
Antik Tiyatro ile Bodrum kent merkezini buluşturacaklarını söyleyen Mehmet Tosun, "Antik Tiyatro'nun önünden geçen karayolunu; altında arkeolojik kalıntı olmaması durumunda yer altına alacağız; arkeolojik kalıntıların tespit edilmesi durumunda ise arka kısmından, Antik Tiyatroya zarar vermeyecek şeklide tünel geçişli bir alternatif yol projesi hazırlayarak, Karayolları ile birlikte yapımını gerçekleştireceğiz. Antik Tiyatro'nun önündeki mevcut yolun bulunduğu bölgeyi meydan ve seyir terası olarak düzenleyerek, Antik Tiyatro ile Bodrum şehir merkezini buluşturacağız. Burası turistlerin yaya olarak gezebileceği, oradan da yine yürüyerek merkeze inebileceği, tarihine ve mazisine yakışır bir alan olacak" diye konuştu.
Bodrum'da hedefimiz; önce 6 ay, sonra 8 ay turizm
Tosun, proje hayata geçtikten sonra Neyzen Tevfik Caddesi (Marina) esnafının iş yoğunluğunun artacağını belirterek, "Bu bizim, turizm sezonunu önce 6, daha sonra 8 aya çıkaracak projelerimizden sadece biri. Haremtan Burnu'ndaki yel değirmenlerinin restorasyonunu, mülkiyet sahipleriyle birlikte çözerek orayı da muhteşem bir seyir terasına dönüştüreceğiz. Yine Bodrum'umuzda ne kadar kilise, şapel, eski bina varsa, bunların restorasyonunu derhal tamamlayarak ziyarete açacağız. İşe Hilmi Uran meydanındaki Aya Nikola'dan başlayacağız. Çarşı içi tekrar Bodrum'un cazibe merkezi olacak." dedi.
Tosun'dan muhtarlara söz
Tosun, esnaf gezisinin ardından Eskiçeşme Mahallesi Muhtarı Gözde Sinop, Türkkuyusu Muhtarı Bahattin Aşkın ve Umurca Muhtarı Zeynep Finikelioğlu'nu da ziyaret etti. Halkın ilk iletişim noktası olan muhtarlarla sürekli temas halinde olacaklarını söyleyen Tosun, "Bu konuda da bir eksiklik var. Belediye, muhtarların tüm ihtiyaçlarını karşılamak durumunda. Biz, bu iletişimi sağlıklı kurabilmek adına, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün amir ve personel atamasını, seçilmiş muhtarlarımızın talep ve beklentilerini dikkate alarak yapacağız." diye konuştu.
Mehmet Tosun daha sonra Bodrum'un önemli denizcilerinden Ethem Demiröz'ü evinde ziyaret ederek duayen turizmcinin "Hatıralar" adlı kitabını imzalattı. - MUĞLA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
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