Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: Bodrum Yarımadası Altyapı ve Üstyapıda Geride

Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: "Bodrum Yarımadası olarak altyapı ve üstyapı noktasında 20 yıl geriden gidiyoruz. Bodrum adeta can çekişiyor" dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun yağışların ardından yarımada genelinde yaşanan taşkınlarla ilgili değerlendirmede bulundu. "Klasik bir Bodrum manzarası" yorumunu yapan Mehmet Tosun, "Bir kez daha altyapımızın, dere ıslahlarının ne kadar yetersiz olduğunu, suyun gözümüzün önünden akıp gittiğini fakat musluktan akmadığını gösteren bir Bodrum fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Bodrum Yarımadası olarak altyapı ve üstyapı noktasında 20 yıl geriden gidiyoruz. Buna artık bir dur demek lazım" dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Ortakent'te bir dizi buluşma gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında esnafların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Tosun, Bodrum için yapacağı projeler hakkında bilgi verdi. Bodrum'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağmurların ardından cadde ve sokaklarda yaşanan yoğun su birikintilerinin vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattığını söyleyen Tosun, Bodrum'a bu manzaraların yakışmadığını belirtti. Atık suların derelere karıştığını, oradan da denize aktığını kaydeden Mehmet Tosun, "Bodrum can çekişiyor. Bu şekilde bir beş yıl daha gidemez" diye konuştu.
"Yağmur hasadına çok önem veriyoruz"
Bodrum'da yağmur sularının değerlendirilmesiyle büyük oranda su tasarrufu sağlanacağını hatırlatan Mehmet Tosun, bugüne kadar bu yönde bir atım atılmamış olmasını da hayretle karşıladığını belirtti. Yağmur hasadına büyük önem verdiğini söyleyen Mehmet Tosun, "Yağmurda altyapımız sağlam olsaydı derelerden akan suyu biriktirebilseydik ve hatta çatılardan akan suyu eskiden olduğu gibi sarnıçlarımızda depolarımızda tutarak kullanma suyu olarak değerlendirebilseydik, Bodrum'da su tasarrufu için önemli bir adım atmış olurduk. Maalesef şu anda biz bunları yapamaz durumdayız. Alt yapıdan üst yapıya ulaşımdan trafiğe dere ıslahlarından ve çevrenin ve bitişiğimizdeki denizi kirletmesine varana kadar çok ciddi sorunlarla boğuşuyoruz. Dün sadece yağmur derelerden denize akıp gitmedi aynı zamanda o yağmurla birlikte kanalizasyon sistemimiz olmadığı için derelerden akan sularımız hızlı bir şekilde suya karışıp denizi kirletti. Farkında değiliz! Bunları önümüzdeki süreçte çözeceğiz, biz bunun için göreve talip olduk. Bodrum can çekişiyor arkadaşlar yani bu şekilde Bodrum bir beş yıl daha gidemez" diye konuştu.
"Liyakata önem veriyoruz"
Liyakata önem verdiklerini vurgulayan Tosun, "Seçildiğimizde sadece Bodrum belediye başkanlığı görevini yürütmeyeceğiz onun ötesinde hem merkezi hükümetin kurumlarıyla hem de Büyükşehir belediyesi ile koordinasyon görevini üstleneceğiz. Sorunun değil çözümün bir parçası olmaya gayret edeceğiz. Bugüne kadar geldiğimiz noktada özellikle Büyükşehir yönetimine geçtikten sonra on yıllık süreçte bu kadar sorun varsa sınıfta kalmışız ve çözüm üretmemişiz demektir. Onun için ekibimizle birlikte gerçekten liyakat ve donanım esaslı bir belediye serüveni başlatacağız" dedi.
"Genç dinamik çalışkan meclis"
Meclis üyesi adaylarıyla ilgili de değerlendirme yapan Tosun, "Meclis üyesi adaylarımız arasında hem iş arkadaşlarımız var hem spor insanları var. Baktığımız zaman şu anda gerçek bir Bodrum fotoğrafı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Biliyorsunuz belediye meclisleri belediyelerin en üst karar organıdır. Belediye başkanı da icranın başıdır ve biz bu karar alma organını oluşturacak meclis üyelerini belirlerken mümkün olduğu kadar Bodrum'un her kesiminden arkadaşlarımızı kadromuza dahil etmeye çalıştık. İçlerinde doğudan batıdan Karadeniz'den arkadaşlarımız olduğu gibi burada doğmuş büyümüş arkadaşlarımız var iş insanları var. Seha Ergene, genç bir arkadaşınız Bodrumludur, Ortakentlidir. Bodrum Sanayici ve işadamları derneğinin üyesidir ben de oranın üyesiyim. Siyasette olmasını istediğiniz bir kardeşimizdir. Hatta bu arkadaşlarımız yetişsin, bizim bulunduğumuz görevler bu arkadaşlarımızın olsun istiyoruz. Yine Bodrumspor'umuzun efsane başkanı 13 yıl başkanlık yapmış ve birinci lige çıkartmış ve ciddi çaba sarf etmiş bir spor insanı aynı zamanda da iş insanı Rıza Karakaya var. Bu isimler gibi turizm sektöründen iş hayatından çok önemli arkadaşlarımız var. Ulaşım sektöründen Devran Aygün bizimle. Uzun yıllar birlikte siyaset yaptığım Nevzat Kanber var. Avukatlarımız var hukukçularımız var. TÜRSAB Başkanlığı yapmış seyahat acentalığı ve otel işletmeciliği yapan deneyimli turizmci Yüksel Aslan da bizimle birlikte. Biz güzel bir kadroyla yeni bir belediyecilik serüvenine hazırlanıyoruz ve inşallah bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın Meclis üye adayları arasındaki en genç isim olan Seha Ergene'nin sokağı ve iş hayatını bilen ve gençleri temsil eden bir isim olduğunu söyleyen Mehmet Tosun, "Son dönemde siyaset kurumlarının en büyük handikabı insan yetiştirmemeleri bize göre. Bizim yolculuğumuzda yanımızda yürüyen genç arkadaşlarımız var. Önümüzdeki süreçte inşallah kazanmamız durumunda kadromuzda belki üç dört tane aday arkadaşımız çıkacak yani siyaset bir kısır döngünün içerisinde dönmeyecek yeni yüzleri yeni arkadaşlarımızı siyasete kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.
Ergene: "Birçok sorunu çözmek için projelerimiz var"
Cumhur İttifakı Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Seha Ergene de "Mehmet Tosun Başkanım bana bu şansı verdiği için kendisine teşekkür ederim. Bodrum'un sorunlarıyla alakalı göreve talip olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. 4 kuşak Bodrumlu bir ailenin evladıyım. Bodrum ile ilgili hiçbir şeye kayıtsız kalamam. Bodrum'un daha iyi olabilmesi için projelerimiz elbette var. Öncelikle klasik olarak altyapı, kanalizasyon, yol ve su problemini daha yaşanabilir bir Bodrum için çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Gençlerimiz, kadınlarımızla ve hemşerilerimizle ilgili birçok sorunun giderilmesi için birçok projemiz var. Bunun dışında amacımız turizm bölgesi olarak turizmin 12 aya yayılması için birçok projeler üretilebilir. Kamuda çalışan, burada okuyan öğrencilerimizin barınma sorunu var bunun acilen çözülmesi gerekiyor. Mandalina bahçelerinin korunması gerekiyor. Birçok sorunu çözmek için projelerimiz hazır" diye konuştu. - MUĞLA
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