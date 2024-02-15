Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, sel felaketinden etkilenen Kepez sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, sel felaketinden etkilenen Kepez sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, sel felaketinden etkilenen Kepez sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Rıza Sümer, Antalya'da yaşanan sağanak yağış sonucunda selden etkilenen Kepez sakinlerine destek vermek amacıyla ziyaretlerde bulundu. Sümer, devletin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve yaraların el birliğiyle sarılacağını belirtti.

15.02.2024 12:20  Güncelleme: 12:23
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Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, sağanak felaketi nedeniyle selden olumsuz etkilenen Kepez sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sümer, "Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Yaralarımızı el birliğiyle saracağız" dedi.

Turuncu kodla uyarılan Antalya'da sağanak yağış sonucunda çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel felaketinin yaşandığı sabah Kepez sakinlerinin yardımına koşan Avukat Rıza Sümer, Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm noktasına ve beraberinde su altında kalan birçok mahalle sakinine ziyarette bulundu. AFAD'ın hasar tespitinin ardından vatandaşlara destek verileceğini aktaran Sümer, "Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Yaralarımızı el birliğiyle saracağız" ifadelerine yer verdi.

Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, su baskını nedeniyle zarar gören Kepez Devlet Hastanesi'ne, Göksu İlkokulu'na, seraları su altında kalan çiftçilere ve hayvanları telef olan hayvancılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Evleri ve iş yerlerinde hasar olan vatandaşların mahalle muhtarları eşliğinde yanında olan Sümer, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün sera ve tarım alanları vurulan çiftçiye destek olacağını kaydederek, mağdur olan vatandaşların bilgilerini gerekli kurumlara bildirdi.

Rıza Sümer, ayrıca sel felaketinde hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın vefatı nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Sümer, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, sel felaketinden etkilenen Kepez sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, sel felaketinden etkilenen Kepez sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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