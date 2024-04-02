Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkanı Bulut: "Bir günü bile boş geçirmeden çok çalışacağız, hep birlikte başaracağız"
Kırklareli'nde Hüsnü Şenlendirici rüzgarı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden Bulut, dün itibarıyla kazandıklarını belirterek, gece gündüz çalışacaklarını söyledi.
Bulut, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete yakışır bir il olarak Kırklareli'nin hak ettiği hizmetlere kavuşturacaklarını ifade etti. Geçen sürede Kırklareli'den hiç vazgeçmediklerini anlatan Bulut, herkese teşekkür etti.
"Koşan elet varır düşer kalkar, kara taştan su damla dala akar birikir bir gümüş göl olur arayan hakkı en sonunda bulur"
Bulut, "Koşan elet varır düşer kalkar, kara taştan su damla dala akar birikir bir gümüş göl olur arayan hakkı en sonunda bulur. Aradık en sonunda hakkımızı buldu, yılmadık, usanmadık bugün bu gururu hep birlikte yaşadık. Ama asıl amacımız budur. Hep dedim ki, marifet seçim kazanmak değil marifet kazandıktan sonra laikiyle doldurmak orayı ilimizin hak ettiği hizmetlere kavuşturmak. Bugün itibariyle yavaş yavaş başladık. Mazbatayı aldıktan sonra bir günü bile boş geçirmeden, bir saatimizi boş geçirmeden çok çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Ben bunu sözünü seçim öncesi vermiştim bugün bir kez daha veriyorum, biz ortak değerlerimizin arkasına sığınmayacağız, biz Ulu Önder Mustafa Atatürk ve onun cumhuriyetine laik bir belediye başkanı olacağız ve bu ili hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız. Hiçbir ortak değerimiz ayırmadan ayrıştırmadan kimseye bırakmayacağız" dedi.
Kutlamada AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.
Konuşmanın arından klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Şenlendirici Kırklareli'nde büyük coşkuyla karşılandı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkanı Bulut: 'Bir günü bile boş geçirmeden çok çalışacağız, hep birlikte başaracağız' - Son Dakika
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu. Savaş, itirazın detaylarını ve süreci açıkladı.
31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 184 üye sayısı ile İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun da CHP'de olduğunu ifade etti. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki yerel seçimlerde İBB yönetimine yönelik yaptığı "topal ördek" yorumu geldi.
Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde CHP temsilcilerinin, 401 sandıkta oyların yeniden sayılması talebi İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı ilçede CHP adayı Tayfun Balıkçı ise 32 bin 814 oy almıştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, SEKA Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının başarı olduğunu belirtti. Büyükakın, halkın iradesine saygı duyduklarını ve seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek dersler çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, gerçek belediyecilik ile algı belediyeciliği arasındaki farkın ortaya çıkacağını vurguladı ve Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını takdirle karşıladığını ifade etti.
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?