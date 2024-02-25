Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Biz Mersin'i tanıyoruz. Bu şehrin güzelliklerini de ihtiyaçlarını da çok iyi biliyoruz. Biz büyük bir irade ve güçle, projelerimizle geliyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan, Mezitli Seçim Ofisi Açılışı'nda yaptığı konuşmada, "Her koşulda yanımızda olduğunuz için her birinize teşekkür ediyoruz. Biz hep birlikte büyük Türk milletiyiz. 31 Mart'ta Mezitli ve Mersin'in geleceği açısından sandık başına gidip oylarımızı kullanacağız. Bizim derdimiz hizmet. Çünkü biz bu şehre, bu ülkeye aşığız. İnşallah çocuklarımızın da mutlu bir ortamda yaşayacağı tüm belediye başkan adaylarımızla bu şehre projeler üreteceğiz. Biz Mersin'i tanıyoruz. Her sokağını, her köyünü karış karış biliyoruz. Bu şehrin güzelliklerini de ihtiyaçlarını da çok iyi biliyoruz. Göreve geldiğimizde Mersin, 321 kilometrelik sahil şeridi, tarihi, turizmi, sanayisi, tarımı, doğası, insanıyla dünyada parmakla gösterilecek ilk 5 şehir içinde yer alacaktır" diye konuştu.

"Battı çıktılar, ivedilikle bitmelidir"

Mersin'de kamuoyu yoklaması yaparak kentin sorunlarını dinlediklerini anlatan Soydan, "Maalesef bu yüzyılda sonuç ulaşım ve trafik sorunu olarak karşımıza çıktı. Çocuklarımızı okula götürürken, işe giderken saatlerimiz yollarda heba oluyor. Ulaşım master planında yer alan battı çıktıların 5 yıllık dönemde ivedilikle bitirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Siyasi ve dünya görüşü her ne olursa olsun 7'den 77'ye tüm Mersinli hemşerilerimizi kucaklayıp, bir olup, bu zamana kadar bu şehirde yapılmayan, gelmeyen hizmetleri Cumhur İttifakı kadroları ile birlikte yapmak adına yola çıktık" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz"

Vatandaşlardan gelen ikinci şikayetin içme suyu olduğunu belirten Soydan, "Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz. Göreve gelir gelmez içme suyu sorununu çözeceğimizi söylüyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diyoruz. Ancak Mersin artık hizmet görmek zorundadır. Bu projeleri Cumhur İttifakı yapar. Bu irade ve güç bizde var. İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi ve merkezi hükümetin de desteği ile mega projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Projelerimizle geliyoruz"

"Su sorununu da, ulaşım sorununu da biz çözeriz" diyen Soydan şunları kaydetti: "Biz projelerimizle geliyoruz. Sosyal belediyeciliği de sonuna kadar biz yaparız. Sizlerden aldığımız destekle 31 Mart'tan sonra tüm ilçelerimiz, büyükşehir belediyemiz ve Cumhur İttifakı'nın kadroları ile çocuklarımızın mutlu yaşayacağı çok daha güzel bir Mersin sabahına uyanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." - MERSİN