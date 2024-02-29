Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan Muhtarlarla Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Orası senin, burası benim yetki alanım tartışmaları yerine, çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla yolumuzda ilerliyoruz. Biz, birliğin gücü ve projelerimizle geliyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, seçim çalışmaları kapsamında Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi. Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantıya, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, Cumhur İttifakı il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda muhtar katıldı.

Mersin'i her anlamda daha yukarı taşımak adına gayret sarf eden muhtarlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Soydan" İlk günden bu yana kentin dinamikleriyle, ortak değerleriyle birlikte yönetim savunduğumuzu ifade ediyoruz. Bu noktada gerek sosyal yardımlar gerekse yapılması planlanan projelerden ilk muhtarlarımızın haberdar olması gerektiğinin farkındayız. Biz de her daim sizlerle istişare halinde olacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Vatandaşlarımızın mutluluğu için sizlerin görüş, öneri ve talepleri bizim için çok kıymetli"diye konuştu.

"Yapılması gerekenlerin farkındayız"

Konuşmasını sürdüren Soydan, "Biz, 'Mersin'i Hisset, Mersin'i Yaşa' ana temasını hedef belirleyerek yola çıktık. Baktık ki kentimizin birçok sorunu ve eksiği var. Var olanları biliyoruz, yapılması gerekenlerin de farkındayız. Biz hala ulaşım sorununu çözememiş bir şehiriz. Gerek coğrafi konum itibarı ile gerek tarihi, doğası ile dört dörtlük olan bir kentin maalesef bir büyükşehir statüsünde yönetilmemesi bizi üzüyor. Artık Mersin'in geleceğini her alanda vizyon projelerle ileri seviyeye getirmemiz gerekiyor. Çünkü Mersin bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Soydan sözlerini şu cümlelerle noktaladı: "Orası senin, burası benim yetki alanım tartışmaları yerine, çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla yolumuzda ilerliyoruz. Biz, birliğin gücü ile projelerimizle geliyoruz. Cumhur İttifakı tüm projeleri yapabilecek güç ve iradededir. Sözümüzün eriyiz. Mersin'de gerçek ve üretken belediyecilik nasıl yapılır tüm dünyaya ilan edeceğiz." - MERSİN