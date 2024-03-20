Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas'ta Pazar Yeri Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas'ta Pazar Yeri Ziyaretlerinde Bulundu

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas\'ta Pazar Yeri Ziyaretlerinde Bulundu

Aydın Ayaydın, Milas ilçesinde pazar yeri ziyaretleri gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayaydın, halkın hizmete susadığını ve bugüne kadar alamadıkları hizmetleri Cumhur İttifakı olarak sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, kentteki altyapı ve imar sorunlarına çözüm bulacaklarını ve muhtarların taleplerini dikkate alacaklarını ifade etti.

20.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde pazar yeri ziyaretlerinde bulundu.

Ayaydın, Ören Mahallesi'nde kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, seçimlerde destek istedi.

Halkın hizmete susadığını, bugüne kadar büyükşehir belediyesinden hizmet alamamanın şikayetini dinlediklerini ifade eden Ayaydın, "İnşallah biz kazandıktan sonra Milas ve diğer ilçelerimizin sorunlarını çözeceğiz ve bugüne kadar gelmeyen hizmeti AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak biz getireceğiz." dedi.

Kentte altyapı ve imar planı olmadığından halkın ciddi sorunlar yaşadığını belirten Ayaydın, merkezde ve kırsal mahallelerde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ayaydın, daha sonra Ören Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Burada muhtarların taleplerini dinleyen Ayaydın, göreve gelmesi halinde sorunların kısa sürede çözümü için çaba göstereceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Aydın Ayaydın, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas'ta Pazar Yeri Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika

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