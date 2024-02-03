Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayları esnafı ziyaret etti

Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ayaydın ve Tosun, Turgutreis Mahallesi'nde pazar esnafını dolaştı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ikili, pazardaki yöresel ürünlerin tadına baktı.

Pazar esnafı ile vatandaşın sorunlarını dinleyen Ayaydın ve Tosun, seçilmeleri halinde sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

Sanayi ve çarşı esnafını da ziyaret eden Ayaydın, vatandaşlarla sohbet edip seçimlerde destek istedi.

Bölgedeki bir taksi durağında, konuşma yapan Ayaydın, seçilmesi halinde ilk yapacağı işin taksicilerin sorunlarını çözmek olacağını söyledi.

Şoförlerin zor şartlar altında çalıştığını bildiğini belirten Ayaydın, "Çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Vatandaşın da ulaşımdan kaynaklı birtakım sıkıntıları olduğunu da biliyorum. Sizi ve vatandaşları dinleyip ortak bir yolla sıkıntıları ortadan kaldırmak için var gücümle çalışacağım. Mehmet Tosun ile kol kola girip halkın bütün sorunlarını gidereceğiz." diye konuştu.

Ayaydın'a, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Ayaydın, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile partililer eşlik etti.